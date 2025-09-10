妻夫木聡、広瀬すず、窪田正孝ら豪華キャスト、映画『宝島』東京プレミアに登場
俳優の妻夫木聡、広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太、塚本晋也、中村蒼、瀧内公美、栄莉弥、尚玄、木幡竜、奥野瑛太、村田秀亮（とろサーモン）、デリック・ドーバー、大友啓史監督が9日、都内で開催された映画『宝島』東京プレミアに出席。妻夫木は「映画の力というものを感じてほしいです」と呼びかけ、広瀬は「とても刺激のある時間を過ごさせていただきました」と撮影を回想した。
【写真】黒のドレスで登場した広瀬すずの圧倒的な美しさ！
同名小説を映像化する本作は、戦後の沖縄を舞台に、幼馴染のグスク（妻夫木）、ヤマコ（広瀬）、レイ（窪田）、そして彼らの英雄的存在であるオン（永山）たちの姿を描く。キャストと監督は、ブラックで統一したシックなスタイリングでレッドカーペットに登場していた。
主演の妻夫木は「ようやく完成しまして、9月19日に公開となります。それに向けて今日は完成披露試写ということで、皆にお集まりいただきました。この映画は、命を繋いでいく物語です。思いというものは、どんどん繋がっていきます。この熱い思いを胸に、僕たちは一生懸命作りました。その思いが、この世の中の一人一人に、より多くの方に届けられるよう、初日まで、まだまだ宣伝も頑張っていければいいなと思っております。そして、9月19日を皆さん楽しみにしていてください。映画の力というものを感じてほしいです」とコメント。
広瀬は「愛情と情熱を持って、皆さんと向き合った時間は、本当に貴重な、とても刺激のある時間を過ごさせていただきました。そんな姿が本当に大きなスクリーンで、一人でも多くの方に届いたらいいなと日々思っております。初日までもう少しありますけど、まずは今日初めに見ていただける機会があるので、すごく楽しみにしております」と笑顔を見せた。
窪田は「まだまだ暑いこの日本に、もっと体温を熱くさせる映画が、ようやく皆さんにお届けできるんじゃないかなと思っています。今日この時間を思いっきり楽しんで、皆さんと共有出来たらなと思っております」と発言。永山は「本当に素晴らしい作品が出来上がったので、たくさんの方に見ていただきたいです。そして大スクリーンで、劇場で必ず見ていただきたいです」と呼びかけていた。レッドカーペットでは、妻夫木がキャストや監督とともに自撮りする一幕もあった。
映画『宝島』は9月19日公開。
