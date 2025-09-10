８月に第５子を出産した元「モーニング娘。」の辻希美が、産後の１か月健診を終えた。

１０日までにブログで「今日は夢空の１ヶ月検診でした」と報告。「体重も１キロ近く増え、身長も４ｃｍ伸び 何も問題無くすくすく成長してました」と順調な様子を明かした。

「私の産後の経過も問題なくクリアしました 外出許可も降りてお風呂も解禁 ちょっとずつ外の世界へ 慣れて行こうね」とつづり、「母乳外来で母乳指導もしてもらい 母乳も出来る限り頑張りたいから母乳が増えるように出来る事を頑張ります！！ はぁ〜何度も言うけど１ヶ月が本当に早かったー」と記した。

インスタグラムのストーリーズでも赤ちゃんを抱いた親子ショットをアップ。さらに翌日は「せいあの修学旅行！！ 焼き鮭がいいとの事でドーンと焼き鮭」とおかずがギッシリつまった手作り弁当を投稿。「わたくし自分の眠れる時間と夢空の起きる時間が一緒だった為…本日睡眠３０分」と明かしていた。

辻は俳優の杉浦太陽と２００７年に結婚。同年１１月に長女・希空（のあ）さん、１０年１２月に長男・青空（せいあ）くん、１３年３月に次男・昊空（そら）くん、１８年１２月に三男・幸空（こあ）くん、今年８月に次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。