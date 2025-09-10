フフホト市にある内蒙古伊利実業集団の勅勒川生態スマート牧場の搾乳工場。（７月２８日撮影、フフホト＝新華社記者／李志鵬）

【新華社フフホト9月10日】中国内モンゴル自治区フフホト市では、乳業の産業チェーン全体における低炭素への転換が進んでいる。牧場から食卓まで、脱炭素・二酸化酸素（CO2）排出削減の取り組みは製品のライフサイクル全体に及んでいる。

市内の中国乳製品大手、内蒙古伊利実業集団（伊利集団）の勅勒川生態スマート牧場は、乳牛1万2千頭を飼育し、全ての製品の原料となる原乳の供給地となっている。

乳業の産業チェーン出発点として、牛舎には全自動搾乳ロボットや給餌ロボット、飼料供給ロボットなどが設置され、乳牛のためのスマートで低炭素な飼育環境が整備されている。

フフホト市にある「伊利フューチャーインテリジェンス・ヘルスバレー（伊利現代智慧健康谷）」の液体ミルクの世界的基準となる製造拠点で、ミルクの集荷作業をする従業員。（７月２８日撮影、フフホト＝新華社記者／李志鵬）

伊利集団の安全生産管理部環境・健康・安全管理総監、安贇書（あん・いんしょ）さんは「牧草を育て牛を飼う畜産業は炭素排出量が多い。特に乳牛の腸内発酵は大量のメタンガスを発生させて体外に排出し、畜産業における温室効果ガスの主要排出源となっている」と語る。

安さんは、地球規模の気候変動に対応するため、同社が十数年前から産業チェーンに対する炭素排出量の算定を開始したと紹介した。製品のライフサイクル全体のカーボンフットプリントから、産業チェーン上流の牧場など生産の前線での炭素排出量が大部分を占めていたことが分かったという。

そこで同牧場は多くの脱炭素の試みを行った。安さんによると、栽培・飼育一体型の脱炭素モデルを導入し、牧場の周辺で厳選された飼料作物を栽培、牛ふんを畑に還元して飼料作物の生育に必要な栄養分を供給する。一方で、飼料作物が光合成により炭素を固定することで、農業と畜産業が互いに助け合い、増産と脱炭素を実現しているという。

フフホト市にある「伊利フューチャーインテリジェンス・ヘルスバレー（伊利現代智慧健康谷）」の液体ミルクの世界的基準となる製造拠点で、箱詰めされた乳製品を並べるロボットアーム。（７月２８日撮影、フフホト＝新華社記者／李志鵬）

乳業と酪農をコンセプトとした産業・都市・観光一体型の大型施設「伊利フューチャーインテリジェンス・ヘルスバレー（伊利現代智慧健康谷）」は、グリーンプレハブ建築により大量のエネルギーを削減している。先進的なエネルギー回収技術を導入し、冷熱エネルギーの循環利用を実現、標準炭換算で年間5千トン以上の石炭消費に相当するエネルギーが節約されている。同社安全生産管理部の環境保護専門家、董暁玲（とう・ぎょうれい）さんは「建物の設計、エネルギー循環などの面で低炭素・環境保護技術を採用し、総合的な脱炭素・CO2排出削減を行っている」と紹介した。

液体ミルク生産工場では、自動化生産ラインが高速で稼働し、殺菌、調合、包装など数十工程を経て、高速充填機で1秒間に牛乳11パックが完成する。

現場担当者は「人工知能（AI）を活用した低炭素生産プラットフォームを独自に開発し、自己学習AIアルゴリズムと炭素計算モデルを通じて、エネルギー需給をリアルタイム調整できるようになった」と説明。同時に洗浄プロセスと資源利用状況をモニタリングし、脱炭素効果の定量化と可視化を可能にしているという。

フフホト市にある「伊利フューチャーインテリジェンス・ヘルスバレー（伊利現代智慧健康谷）」の液体ミルクの世界的基準となる製造拠点で、乳製品を運ぶスマート搬送ロボット。（７月２８日撮影、フフホト＝新華社記者／李志鵬）

製品パッケージについては、軽量化、リサイクル、生分解性の原則に従い、環境に配慮した材料を使用している。従業員によると、会社の段ボール箱は100％古紙パルプをリサイクルして作られており、見学通路にあるゴミ箱さえリサイクルされた牛乳パックで作られているという。

商品展示エリアには「カーボンニュートラル」牛乳が展示されている。董さんは同牛乳1パックで炭素排出量を約8.5キロ相殺でき、1本の木が1年間に吸収する炭素量に近いと述べ、同社は現在、ゼロカーボン工場を5カ所建設、ゼロカーボン製品を6種類発売し、国家級グリーン工場が44カ所あると紹介した。

低炭素発展管理総監の孟毅（もう・き）さんは、産業チェーン全体でのカーボンニュートラル実現にはまだ長い道のりがあるが、中国の乳業の積極的な試みが世界の乳業に新たな低炭素ソリューションを提供したと強調した。（記者/安路蒙、王靖）

フフホト市にある「伊利フューチャーインテリジェンス・ヘルスバレー（伊利現代智慧健康谷）」の液体ミルクの世界的基準となる製造拠点で、乳製品のパッケージを検査する従業員。（７月２８日撮影、フフホト＝新華社記者／李志鵬）

フフホト市にある「伊利フューチャーインテリジェンス・ヘルスバレー（伊利現代智慧健康谷）」。の液体ミルクの世界的基準となる製造拠点などがある。（７月２８日、ドローンから、フフホト＝新華社記者／李志鵬）