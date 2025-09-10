カフェ＆ギフトショップ「Disney HARVEST MARKET（ディズニー・ハーベスト・マーケット） By CAFE COMPANY」に「ミッキーマウス」と「グーフィー」をイメージした秋冬のスペシャルメニューが登場。

秋冬の味覚を楽しみながら「ミッキーマウス」と「グーフィー」をイメージしたディズニーの世界観を堪能できる、期間限定メニューです☆

販売期間・販売店舗：

2025年9月24日（水）〜2026年2月頃 渋谷ヒカリエ店

2025年9月25日（木）〜2026年2月頃 横浜赤レンガ倉庫店

※11月上旬〜12月25日の期間中は休止

渋谷ヒカリエ店・横浜赤レンガ倉庫店にて「ミッキーマウス」と「グーフィー」をイメージしたフードやメニューが販売されます。

メニューは全て「4 STEPS for the FUTURE」をテーマに、「どのような素材を、どのように選び、どのように提案し、どのような体験を通じて提供するか」にこだわっているのもポイント。

ディズニーが提唱する「カロリー600kcal以下」「塩分2.5g以下」「脂質30%以下（カロリーに対して）」「トランス脂肪酸0」など、バランスの良い栄養成分に関する基準を満たしたヘルシーなメニューばかりす。

また、カフェに併設のギフトショップに「ミッキーマウス」と「グーフィー」をデザインしたマグカップが新たに登場します☆

〜農園主のごちそう飯〜あっつあつ！！ハンバーグとたっぷり野菜の農園ポトフ＜Mickey＞

" />

価格：2,640円（税込）

おからの入ったふわふわハンバーグをキャベツや根菜、マッシュルームと合わせてポトフ風に仕上げた期間限定メニュー。

ふたを開けるとみつまる型のチーズをのせた竹炭クルトンがお目見えします。

付け合わせのサラダやデリとあわせて、嬉しい600kcal以下。

旬の食材を使用したごちそう飯です☆

陽気な農園主の茶葉踊るごきげんほうじ茶チャイ＜Mickey＞

価格：1,210円（税込）

香ばしいほうじ茶をベースに生姜やカルダモンなどのスパイスを加えたジャパニーズチャイ。

「ミッキーマウス」をデザインしたコースター付きです。

おとぼけバリスタのうっかりオレンジカフェモカ＜Goofy＞

価格：1,210円（税込）

コーヒーゼリー入りの3層のグラデーションを楽しめるアイスカフェモカ。

甘酸っぱいオレンジピューレ、ふわふわのミルクフォームを加え、「グーフィー」のフェイスアートをココアでトッピングしています。

「グーフィー」をデザインしたコースター付きなのも嬉しいポイントです。

カフェ併設ギフトショップ「マグカップ＜Mickey & Goofy＞」

価格：1,760円（税込）※数量限定

カフェ併設のギフトショップに、定番人気のエンブレム柄や横浜限定「ドナルドダック」柄に続いて数量限定の「ミッキーマウス」と「グーフィー」をデザインしたマグカップが新登場！

アメリカンダイナーのようなぽってりとしたマグカップです。

片面それぞれにミッキーとグーフィーがデザインされていて、どちら側から見ても楽しめます。

オリジナルドリップバッグコーヒー（1,188円 税込）とセットでギフトにするのにも最適です。

【期間限定】Disney HARVEST MARKETのシンボル、ミッキーマウスをイメージした巨大スタチューは実りの秋のディスプレイに

店内に設置されている、高さ約2.7メートルの巨大な「ミッキーマウス」をイメージしたスタチュー。

足元には、期間限定で秋の豊作を祝うディスプレイが施されます。

お食事の合間に、記念撮影も楽しめるスポットです。

秋冬の味覚を楽しみながら「ミッキーマウス」と「グーフィー」をイメージしたディズニーの世界観を堪能できる、期間限定メニュー。

Disney HARVEST MARKET（ディズニー・ハーベスト・マーケット） By CAFE COMPANYにて2025年9月24日より順次販売が開始される「ミッキー＆グーフィー」秋冬スペシャルメニューの紹介でした☆

