カフェ＆ギフトショップ「Disney HARVEST MARKET（ディズニー・ハーベスト・マーケット） By CAFE COMPANY」に「ミッキーマウス」と「グーフィー」をイメージした秋冬のスペシャルメニューが登場。
秋冬の味覚を楽しみながら「ミッキーマウス」と「グーフィー」をイメージしたディズニーの世界観を堪能できる、期間限定メニューです☆
Disney HARVEST MARKET（ディズニー・ハーベスト・マーケット） By CAFE COMPANY「ミッキー＆グーフィー」秋冬スペシャルメニュー
販売期間・販売店舗：
2025年9月24日（水）〜2026年2月頃 渋谷ヒカリエ店
2025年9月25日（木）〜2026年2月頃 横浜赤レンガ倉庫店
※11月上旬〜12月25日の期間中は休止
「Disney HARVEST MARKET（ディズニー・ハーベスト・マーケット） By CAFE COMPANY」に、秋冬のスペシャルメニューが登場。
渋谷ヒカリエ店・横浜赤レンガ倉庫店にて「ミッキーマウス」と「グーフィー」をイメージしたフードやメニューが販売されます。
メニューは全て「4 STEPS for the FUTURE」をテーマに、「どのような素材を、どのように選び、どのように提案し、どのような体験を通じて提供するか」にこだわっているのもポイント。
ディズニーが提唱する「カロリー600kcal以下」「塩分2.5g以下」「脂質30%以下（カロリーに対して）」「トランス脂肪酸0」など、バランスの良い栄養成分に関する基準を満たしたヘルシーなメニューばかりす。
また、カフェに併設のギフトショップに「ミッキーマウス」と「グーフィー」をデザインしたマグカップが新たに登場します☆
〜農園主のごちそう飯〜あっつあつ！！ハンバーグとたっぷり野菜の農園ポトフ＜Mickey＞
価格：2,640円（税込）
おからの入ったふわふわハンバーグをキャベツや根菜、マッシュルームと合わせてポトフ風に仕上げた期間限定メニュー。
ふたを開けるとみつまる型のチーズをのせた竹炭クルトンがお目見えします。
付け合わせのサラダやデリとあわせて、嬉しい600kcal以下。
旬の食材を使用したごちそう飯です☆
陽気な農園主の茶葉踊るごきげんほうじ茶チャイ＜Mickey＞
価格：1,210円（税込）
香ばしいほうじ茶をベースに生姜やカルダモンなどのスパイスを加えたジャパニーズチャイ。
「ミッキーマウス」をデザインしたコースター付きです。
おとぼけバリスタのうっかりオレンジカフェモカ＜Goofy＞
価格：1,210円（税込）
コーヒーゼリー入りの3層のグラデーションを楽しめるアイスカフェモカ。
甘酸っぱいオレンジピューレ、ふわふわのミルクフォームを加え、「グーフィー」のフェイスアートをココアでトッピングしています。
「グーフィー」をデザインしたコースター付きなのも嬉しいポイントです。
カフェ併設ギフトショップ「マグカップ＜Mickey & Goofy＞」
価格：1,760円（税込）※数量限定
カフェ併設のギフトショップに、定番人気のエンブレム柄や横浜限定「ドナルドダック」柄に続いて数量限定の「ミッキーマウス」と「グーフィー」をデザインしたマグカップが新登場！
アメリカンダイナーのようなぽってりとしたマグカップです。
片面それぞれにミッキーとグーフィーがデザインされていて、どちら側から見ても楽しめます。
オリジナルドリップバッグコーヒー（1,188円 税込）とセットでギフトにするのにも最適です。
【期間限定】Disney HARVEST MARKETのシンボル、ミッキーマウスをイメージした巨大スタチューは実りの秋のディスプレイに
店内に設置されている、高さ約2.7メートルの巨大な「ミッキーマウス」をイメージしたスタチュー。
足元には、期間限定で秋の豊作を祝うディスプレイが施されます。
お食事の合間に、記念撮影も楽しめるスポットです。
秋冬の味覚を楽しみながら「ミッキーマウス」と「グーフィー」をイメージしたディズニーの世界観を堪能できる、期間限定メニュー。
Disney HARVEST MARKET（ディズニー・ハーベスト・マーケット） By CAFE COMPANYにて2025年9月24日より順次販売が開始される「ミッキー＆グーフィー」秋冬スペシャルメニューの紹介でした☆
