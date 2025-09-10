ユン・サンヒョン、誕生日公演に向けた意気込み「一緒に幸せな時間を作りましょう」 8月開催のファンミーティングにも感謝
韓国の俳優ユン・サンヒョンが、20日に開催する『2025 YOON SANG HYUN SURPRISE BIRTHDAY PARTY』を前に、8月30日に幕を下ろした『2025 YOON SANG HYUN JAPAN SPECIAL FANMEETING』の感想とともに意気込みを語った。
【写真】8月には…8年ぶりのファンミーティングを開催したユン・サンヒョン
ユン・サンヒョンは「8年ぶりに東京でファンミーティングを通して皆さんにお会いできて、本当にうれしかったです。長い時間にもかかわらず、私を待っていてくださり、会いに来てくださった皆さんに感動しました」と感謝。
続けて「そして今年の誕生日も、皆さんと一緒に忘れられない特別な時間を共に過ごしたくて、9月20日に『2025 YOON SANG HYUN SURPRISE BIRTHDAY PART』で皆さんにお会いすることになりました。特に9月がお誕生日の方々にとっては、私と一緒に幸せなお誕生日パーティーになる予定ですので、ぜひ楽しみにしてください。今回のバースデーパーティーは、私だけの誕生日ではなく、皆さん全員の誕生日のように喜ばしい一日となるよう、特別なイベントをたくさん用意しています」と伝え、最後に「一緒に幸せな時間を作りましょう。また皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。すぐに会いましょう！」と呼びかけた。
■『2025 YOON SANG HYUN SURPRISE BIRTHDAY PARTY』公演概要
場所：東京・大田文化の森・ホール
日時：9月20日（土）
1部 午後0時30分開場／午後1時開演
2部 午後4時30分開場／午後5時開演
