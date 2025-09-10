妻夫木聡、映画『宝島』で共演・広瀬すず、永山瑛太ら13名との“個性”あふれる豪華集合ショットに反響「かわいすぎる」
俳優の妻夫木聡が10日、自身のインスタグラムを更新。9日に都内で行われた映画『宝島』（19日公開）東京プレミアに登壇。移動途中で撮影した共演者ら総勢13名との集合写真を公開した。
【写真】映画『宝島』に出演・妻夫木聡、広瀬すず、永山瑛太ら13名の“個性”あふれる集合写真
妻夫木は「命を繋ぐ物語『宝島』よろしくお願いします」とつづり、レッドカーペットイベントの移動途中に撮影した写真を投稿。共演した広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太、塚本晋也、中村蒼、瀧内公美、栄莉弥、尚玄、木幡竜、奥野瑛太、村田秀亮（とろサーモン）、デリック・ドーバー、大友啓史監督ら各々が“個性”あふれるポージングで笑顔満載の豪華集合写真を披露した。
この写真にファンからは「永遠にかっこいい！」「かわいすぎる」「みなさん素敵な笑顔」などのコメントが集まっている。
映画『宝島』は、アメリカ統治下の沖縄を舞台にした真藤順丈の直木賞受賞作が原作。戦後、物資の乏しい時代に、米軍基地から奪った物資を住民に分け与える“戦果アギヤー”と呼ばれた若者たちがいた――ある襲撃の夜、リーダー格だったオン（永山）は「予定外の戦果」を手に入れ、忽然と姿を消す。残された幼なじみのグスク（妻夫木）、ヤマコ（広瀬）、レイ（窪田）は、それぞれ刑事、教師、ヤクザの道を歩みながら、オンの行方を追い続ける20年にわたる物語。
