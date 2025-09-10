◇サッカーAFC U23アジアカップ 2026予選（3日〜9日)

各グループの1位になった11チームと各グループ2位の成績上位の4チームが、本大会に進出できる予選。グループBの日本は9日、最終戦第3戦となるクウェート戦を行いました。

日本は先制を許したものの、MF川合徳孟選手（ジュビロ磐田）のハットトリック、FWンワディケ ウチェ ブライアン世雄選手（桐蔭横浜大）、MF矢田龍之介選手（筑波大）、FW後藤啓介選手（シントトロイデンVV／ベルギー）のゴールで6得点を奪い逆転勝利。予選3戦全勝を飾り、予選首位通過決めました。

本大会に進む15チームが決定。日本以外では、ヨルダン、ベトナム、オーストラリア、キルギス、タイ、イラク、カタール、イラン、韓国、シリアがグループ首位通過。2位の成績上位4チームでは、中国、ウズベキスタン、レバノン、UAEが切符を獲得。開催国のサウジアラビアを加えた16チームが出場します。

【予選第3戦結果】

◆グループA

ヨルダン 2−1 トルクメニスタン

ブータン 3−1 チャイニーズ・タイペイ

◆グループB

日本 6−1 クウェート

アフガニスタン 2−1 ミャンマー

◆グループC

ベトナム 1−0 イエメン

バングラデシュ 4−1 シンガポール

◆グループD

オーストラリア 0−0 中国

東ティモール 6−0 北マリアナ諸島

◆グループE

キルギス 6−0 スリランカ

ウズベキスタン 2−1 パレスチナ

◆グループF

タイ 2−1 マレーシア

レバノン 3−0 モンゴル

◆グループG

イラク 0−0 カンボジア

オマーン 1−0 パキスタン

◆グループH

カタール 2−1 バーレーン

インド 6−0 ブルネイ

◆グループI

イラン 3−2 UAE

ホンコン・チャイナ 1−0 グアム

◆グループJ

韓国 1−0 インドネシア

ラオス 3−1 マカオ

◆グループK

シリア 1−0 タジキスタン

フィリピン 4−0 ネパール