【U23アジアカップ】日本は3連勝“首位通過” 本大会に進む16チームが決定 クウェートに6得点勝利
◇サッカーAFC U23アジアカップ 2026予選（3日〜9日)
各グループの1位になった11チームと各グループ2位の成績上位の4チームが、本大会に進出できる予選。グループBの日本は9日、最終戦第3戦となるクウェート戦を行いました。
日本は先制を許したものの、MF川合徳孟選手（ジュビロ磐田）のハットトリック、FWンワディケ ウチェ ブライアン世雄選手（桐蔭横浜大）、MF矢田龍之介選手（筑波大）、FW後藤啓介選手（シントトロイデンVV／ベルギー）のゴールで6得点を奪い逆転勝利。予選3戦全勝を飾り、予選首位通過決めました。
本大会に進む15チームが決定。日本以外では、ヨルダン、ベトナム、オーストラリア、キルギス、タイ、イラク、カタール、イラン、韓国、シリアがグループ首位通過。2位の成績上位4チームでは、中国、ウズベキスタン、レバノン、UAEが切符を獲得。開催国のサウジアラビアを加えた16チームが出場します。
【予選第3戦結果】
◆グループA
ヨルダン 2−1 トルクメニスタン
ブータン 3−1 チャイニーズ・タイペイ
◆グループB
日本 6−1 クウェート
アフガニスタン 2−1 ミャンマー
◆グループC
ベトナム 1−0 イエメン
バングラデシュ 4−1 シンガポール
◆グループD
オーストラリア 0−0 中国
東ティモール 6−0 北マリアナ諸島
◆グループE
キルギス 6−0 スリランカ
ウズベキスタン 2−1 パレスチナ
◆グループF
タイ 2−1 マレーシア
レバノン 3−0 モンゴル
◆グループG
イラク 0−0 カンボジア
オマーン 1−0 パキスタン
◆グループH
カタール 2−1 バーレーン
インド 6−0 ブルネイ
◆グループI
イラン 3−2 UAE
ホンコン・チャイナ 1−0 グアム
◆グループJ
韓国 1−0 インドネシア
ラオス 3−1 マカオ
シリア 1−0 タジキスタン
フィリピン 4−0 ネパール