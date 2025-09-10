女優の菅井友香（29）が10日、都内で原沢製薬工業のスキンケア商品「リバイシス」の新CM発表会に出席した。

会見にはCMの際に着用した白い衣装で登場。初の化粧品のCM起用に「美容とか健康に考えるのが好きなので、お話をいただいた時は凄くうれしかったです」と喜びを口にした。

美肌の秘けつを問われると「普段は肌と対話をするようにしています。なるべく肌に話しかけるようにケアをしています」とにこやかに語った。

大切にしている習慣についても語り「興味があることはなるべくすぐにやるようにしている」とした。最近は茶道やキックボクシングに挑戦したといい「後悔のないように人生を生きられるように、なるべくチャレンジしています。その中でご縁とかいろいろなことにつながっていくんじゃないかなと思います」と持論を述べた。

キックボクシングのきっかけはドラマ撮影。アクションの楽しさに目覚め、監督からキックボクシングを勧められたという。「体幹が良いから、キックボクシングが合っていると言っていただきました。健康や美容につながっていて、始めて良かったなと思います」と手応えを感じているようだった。