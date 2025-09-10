¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¡ÖËÜÅö¤Ë»×Î¸¿¼¤¤ÁÇÅ¨¤ÊÊý¡×±ï¤¬¤¢¤ë¡¢ÆÉ½ñ¹¥¤¿Íµ¤½÷Í¥¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´¶Ã²¡ÖÂçÀèÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡×
¡¡¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡Ê28¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£½÷Í¥¡¦¾åÇòÀÐË¨²»¡Ê27¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´¶Ã²¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö»ä¤ÎÆÉ½ñ¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡×¡£VTR½Ð±é¤·¤¿ÆÉ½ñ²È¤Î¾åÇòÀÐ¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í½÷À¤Ç½é¤á¤Æ¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ï¥ó¡¦¥¬¥ó»á¤Î¡Ö¥®¥ê¥·¥ã¸ì¤Î»þ´Ö¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö°ìÊ¸°ìÊ¸¤¬¤¹¤´¤¯Ã»¤¯¤Æ¾ð·ÊÉÁ¼Ì¤¬¹ª¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢·Ê¿§¤¬¥Ð¡¼¤Ã¤ÆÉâ¤«¤Ö¡£Éâ¤«¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤éÀ¨¤¯¿¼¤¤¿´ÍýÉÁ¼Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿´¤â¤É¤ó¤É¤óÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£¤Ã¤Æ²ñÏÃ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤¬¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£°ì½Ö¤Çµ¤¤ÎÍø¤¤¤¿ÊÖ¤·¤ò¤Ç¤¤ë¿Í¤¬Í¥½¨¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÉ÷Ä¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜ¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤¬Îý¤ê¤ËÎý¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¹Ê¤ê½Ð¤·¤ÆÁª¤Ó¼è¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤µÕÁö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼Ñ¹þ¤ó¤À¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÆÉ½ñ¤ÎÂé¸ïÌ£¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÂç¿¹¤Ï²¿ÅÙ¤â¤¦¤Ê¤º¤¡¢¡ÖÀ¨¤¤¡Ä¡×¤È´¶Ã²¡£¾åÇòÀÐ¤ÏÂç¿¹¤¬Ãø¤·¤¿³¨ËÜ¡Ö¥á¥á¥ó¥È¡¦¥â¥ê¡×¤ÎÏ¯ÆÉ·à¸ø±é¤ÇÆÉ¤ß¼ê¤òÌ³¤á¤¿±ï¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¿¹¤Ï¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë»×Î¸¿¼¤¤ÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬V¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤ÆÆ¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÂçÀèÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£