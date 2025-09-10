イスラエル軍がイスラム組織ハマスの幹部を標的にカタールの首都ドーハを空爆したことについて、アメリカのトランプ大統領は「あらゆる面で不満だ」と批判しました。

イスラエル軍は9日、ドーハに滞在していたハマスの幹部を標的にした空爆を行い、5人が死亡しました。

地元メディアなどによりますと、アメリカによる停戦案をハマス幹部が協議していた最中に、攻撃が行われたということです。

カタールはアメリカにとって中東政策上、重要な同盟国で、トランプ大統領も不満をあらわにしています。

トランプ大統領「あらゆる面に満足していない。いい状況ではない。あのやり方には非常に不満だ」

トランプ大統領は今回の攻撃について報告を受けた後、ウィトコフ特使にカタール側に伝えるよう指示したものの、「攻撃を止めるには遅すぎた」と説明しました。

一方、カタールの首相は、空爆が行われる前にアメリカ側から警告はなかったとして「100％裏切り行為だ」と批判しています。

イスラエルの攻撃については、主権の侵害だと中東諸国が猛反発しているほか、欧州各国も強く非難していて、ガザでの停戦交渉に影響が出るとの懸念も出ています。