パスタソースや冷食など ピエトロが秋季新商品

ピエトロは9月1日、「ピエトロ あえるだけパスタソース」の「和風トマトガーリック」、〔冷凍〕洋麺屋ピエトロの「3種のシーフードグラタン―海老とイカと小柱―」と「とろ〜りたまごとチキンのドリア」、「シェフの休日」の「4種きのこと4種チーズの“幸せ”カルボナーラ」を新発売。同じく「ピエトロドレッシング」の「グリーン 和風しょうゆ」と「ピエトロ パットフッテ」の「フライドオニオン＆ナッツ」と「フライドオニオン＆ガーリック」をリニューアル発売した。

「ピエトロ あえるだけパスタソース 和風トマトガーリック」はトッピングのかつお節【和】とソースに使ったトマト【伊】の旨みが合わさり、食材同士の相乗効果でより一層「コク」と「旨み」をしっかり感じられる。〔冷凍〕洋麺屋ピエトロの「3種のシーフードグラタン―海老とイカと小柱―」は自家製ホワイトソースに海老・イカ・小柱の3種のシーフードをあわせた深い味わいのグラタン。国産たまねぎをじっくり炒めて甘みを引き出し白ワインで香りづけしたホワイトソース。「とろ〜りたまごとチキンのドリア」は約20年前にピエトロレストランに登場した「チキンと半熟卵のドリア」。シェフのアレンジで生まれ変わった。

「シェフの休日 4種きのこと4種チーズの“幸せ”カルボナーラ」はしめじ・エリンギ・まいたけ・マッシュルームの「4種のきのこ」とパルミジャーノ・グラナパダーノ・エダム・ゴルゴンゾーラの「4種のチーズ」をあわせたカルボナーラ。4種のチーズをあわせることで芳醇でコク深い味わいを楽しめる。

「ピエトロドレッシング グリーン 和風しょうゆ」はカロリー50％・油分60％カット（ピエトロドレッシング和風しょうゆとの比較）のドレッシング。より芳醇なりんご酢を使うことで香りも後味もフルーティーでさわやかに仕上がっている。「ピエトロ パットフッテ」の「フライドオニオン＆ナッツ」と「フライドオニオン＆ガーリック」はアイコンの『ピエトロおじさん』を前面に出した、明るく楽しいパッケージにリニューアル。「フライドオニオン＆ナッツ」はマカダミアナッツを新たに加え、香ばしさ・彩り・食感がアップ。アーモンド・かぼちゃの種・ひまわりの種と合わせザクザク感とナッツのコクを楽しめる。