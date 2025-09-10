

トイファクトリーの新作キャンピングカー「ブルージュ」の外観（筆者撮影）

ここ数年、イタリア・フィアットの商用バン「デュカト（DUCATO）」をベースとした高級キャンピングカーが注目を集めている。本場・欧州で作られた豪華な輸入車はもちろん、国内メーカーが手がけたオリジナルモデルも続々と登場し、まさに百花繚乱だ。だが、従来の主流は、大人2名など少人数での旅を想定したモデル。4〜5名で旅をするファミリー向きタイプは意外に少ない傾向にあり、そうしたモデルのニーズも徐々に高まってきている。

そんななか、トイファクトリー（岐阜県）では、余裕ある全長6mボディで、5名乗車/4名就寝も可能なファミリー向けモデルの最新作「ブルージュ（Brugge）」を発売した。

6mボディのベース車を採用した「ブルージュ」

従来、同社が製作するデュカト・ベースのファミリー向けモデルでは、幅広い層が運転しやすい5.4mボディをベースにした仕様のみをリリースしていた。一方、新作のブルージュでは、より車内に余裕を持たせるためベースに6mボディ車を採用。それにより、ダブルサイズの2段ベッドやマルチルーム、キッチンなど、快適な家族旅行を味わえるさまざまなアイテムを標準装備していることがポイントだ。とくにマルチルームは、水のいらないトイレとして人気の「クレサナ」も標準装備。また、女性が着替えなどをできる個室としても使えることで、従来のモデルにはない高い利便性を実現している。

ここでは、そんなブルージュをキャンピングカーの展示会「東京キャンピングカーショー2025（2025年7月26〜27日・東京ビッグサイト）」で取材。実際に現車をチェックした印象も含め、その商品性や魅力などを紹介する。



トイファクトリーのブルージュは、全長6mボディのデュカトをベースに、ファミリー向けに仕上げられた新作キャンピングカー（筆者撮影）

ブルージュは、ハイエースのキャンピングカーで有名なトイファクトリーが手がけるデュカト・ベースの最新モデルだ。車名の由来は、ベルギー北西部の都市ブルージュ。運河が美しい「水の都」だ。中世の街並みが今も息づくこの街は、「屋根のない美術館」とも称され、世界遺産としても有名。トイファクトリーでは、この街を訪れたときのような「静かで美しく、心満たされる旅」を堪能できるモデルとして新作を開発。とくにファミリー層が充実したクルマ旅を楽しむための装備や機能を満載した。

ベース車となる「デュカト」の基本スペック

ベース車両は、全長5m超えの大柄な車体による広々とした室内や、高い走行安定性などに定評があるフィアットの商用バン、デュカト。同社が手がける従来のファミリー向けモデルでは、L2H2という全長5.4mボディを採用していたが、ブルージュでは、より全長の長い6mボディを使用。具体的なボディサイズは、全長5995mm×全幅2100mm×全高2525mm、室内高1880mmとなっている。



ブルージュの室内（写真：トイファクトリー）

たとえば、同社が販売する同じファミリー向けモデルの「ジョイア（gioia）」の場合は、全長が5410mmと585mmほど短く、全幅や全高、車内高は同じ。また、ジョイアは乗車定員5名/就寝人数5名なのに対し、ブルージュは乗車定員5名/就寝人数4名だから、就寝できる人数は少ない。ただし、そのぶん、マルチルームを標準装備。前述のとおり、家族旅行を楽しめる高い利便性などを実現している。

搭載するエンジンは、総排気量2184cc・直列4気筒ディーゼルターボエンジンで、最高出力180HP（132kW）/3500rpmを発揮。8速ATのトランスミッションとのマッチングで余裕の走りを実現する。なお、8ナンバーのキャンピングカー登録車となる。

新作キャンピングカー「ブルージュ」の室内

そんなブルージュの室内へは、車体左側のスライドドアを開けたエントランスから入ることができる。入り口には、家族ぶんの靴を置けるスペースも設置。靴を脱いで一段上のフロアに上がると、家族5人がゆったりと過ごせるダイネット（リビング）が広がる。ファミリー向けに「やさしさ」と「清潔感」「使いやすさ」をテーマに開発したという室内は、彩度を抑えたシンプルな配色を採用。クッションや雑貨など、好みの小物などで自由にアレンジできる空間を演出していることがポイントだ。



運転席＆助手席は、180度回転させることが可能（写真：トイファクトリー）

室内中央は、運転席と助手席を後ろに180度回転させ、3人がけセカンドシートとの間に脱着式のテーブルをセットすれば、大人5名がゆったりと座れるダイネットとなる。

また、家具類は、明るいホワイトナチュラルウッドの木目や白を基調とした配色を採用。明るく清潔感のある室内全体の印象に貢献する。さらに、ダイネットやキッチンの上部には収納家具も並び、さまざまな荷物を入れることが可能だ。

ちなみに各家具類は、角を丸くするなどで、子供の安全などにも考慮。材質には軽量な木材を使用することで、デュカトの走行性能や燃費に悪影響を与えることなく、車両本来の力強い走りをサポートする工夫も施されている。

利便性の高いマルチルームを装備



マルチルームには、標準で水を使わないトイレ「クレサナ」が装備される（筆者撮影）

ダイネット後方には、このモデルの大きな特徴といえるマルチルームを設置する。ドアを開くと内部には、水を使わないトイレ「クレサナ」が標準装備されている。これは、本体内部にセットしたロール状のフィルムライナー（密閉式パック）が、使用毎に排泄物を自動密閉することで、いわゆる水洗を不要とするトイレだ。スイスを拠点とするクレサナ社が生産、トイファクトリーが日本の輸入代理店を務める商品となる。

高速道路での渋滞時などには、トイレは意外と大きな問題となるが、これがあれば心配無用。水を使わないことや、後処理が楽なことで、キャンピングカーへの装備はもちろん、災害地や介護の現場などでも活用可能なことでも注目を集めている。

マルチルームは、ほかにも女性が化粧直しする際や、ちょっとした着替えをする際にも便利だ。ルーム内には、鏡付きの収納棚もあり、荷物を置けるスペースも確保。トイファクトリーによると、このあたりは「女性の使い勝手を重視して開発した」とのこと。そして、結果的に、旅先で安心して使えるプライベート空間となることで、家族全員にとっても快適な装備のひとつに仕上がったという。

リア2段ベッド＋ミニベッド



車体後方から見た常設の2段ベッド（筆者撮影）

マルチルームの後方には、常設の2段ベッドを装備。クイーンサイズに迫る余裕あるベッドスペースが特徴だ。上下のベッドは、どちらも大人2名の就寝が可能。各サイズは、上段が長さ1930mm×幅1600〜1300mm、下段は長さ1790mm×幅1600〜1390mm。上段ベッドのさらに上には、オープンラックや扉収納などもあり、こちらにも多様な荷物を積載することを可能としている。

なお、ダイネットにある3人がけセカンドシートも、ヘッドレストをはずし、背もたれを移動させることで、1200mm×975mmのベッドに展開可能。子供1名用またはペット用のベッドとして使える。このように、このモデルでは、就寝スペースに関しても、できるだけ大人数の家族が車中泊を楽しめる工夫を施していることも特徴だ。

旅行先で料理が楽しめるキッチン



ブルージュのキッチンまわり（筆者撮影）

エントランス右側にあるキッチンでは、ガラス蓋付きシンク、電子レンジ、70L両開き冷凍冷蔵庫を標準搭載。いろんな食材を使った料理を旅先で楽しむこともできる。また、側面にはスチールパネルも備えることで、マグネット式の小物などをセット可能。キッチンまわりを自分の好みに合わせてアレンジできる点も魅力だ。

ほかにも、車両後方の2段ベッド下部には、600Lのバゲッジルームを完備（幅1080mm×奥行き1580mm×高さ350mm）。家族全員の荷物やアクティビティ道具などを大量に積み込めるのも家族旅行に最適だ。



オプション装備になる家庭用エアコン（筆者撮影）

さらに、オプションにも充実のアイテムを用意。なかでも、家庭用エアコンは、運転席の上に配置する設定で、ほかの家具類の位置を邪魔しないことと、冷気が前方から後方まで効率よく通る工夫も施している。

価格（税込み）は、車両本体で1474万円。スライドドア連動電動ステップ、大型ルーフベンチレーターMAXXFAN、マルチルーム内換気扇（MAXXFANドーム）などのオプションを装備した展示車の場合で、税込み1708万8500円となっている。

ライカ・エコビップ（ECOVIP） L2009



トイファクトリーが輸入販売するライカ製キャンピングカー「エコビップ L2009」（筆者撮影）

ちなみに今回の展示会でトイファクトリーは、もう1台デュカト・ベースの新型キャンピングカーを展示した。こちらは、イタリア高級メーカーの「ライカ」が製作し、同社が輸入販売する「エコビップ（ECOVIP）L2009」だ。

このモデルは、デュカト・ベースながら、キャビン部を大きく架装した「キャブコン（キャブコンバージョン）」と呼ばれるタイプ。ボディサイズも、ベース車よりかなり大きくなるが、それでもこのモデルの全長は約6.6m（6590mm）。従来、ライカには、同系モデルの「エコビップL3009」というモデルがあるが、こちらは全長約7m（6990mm）だ。L2009のほうがボディが短いぶん、より幅広いユーザーが運転しやすい設定となっており、こちらもファミリー向けモデルになるという。

ただし、価格（税込み）は、車両本体で2365万円と、ブルージュの約1.6倍。エンジン停止時も家電などを使えるリチウムイオン式のサブバッテリーなどのオプションを備えた展示車の場合では、税込み2613万8310円となっている。



エコビップ L2009のインテリア（筆者撮影）

もちろん、そのぶん装備はかなりの充実ぶりだ。室内後方には、1970×820mmと1850×820mmという2つの常設ベッドがあり、大人2名の就寝が可能。室内中央には電動で上下するプルダウンベッドもあり、こちらは1860×850mmのサイズで大人1名が横になれる。さらに、短いボディながらこのモデルにもマルチルームがあり、シャワーも完備。キッチンには106Lの3ウェイ冷凍冷蔵庫、ガラス蓋付きシンク、3口バーナーコンロ、電子レンジなども装備する。なお、乗車定員は4名で、就寝人数は3名だ。

トイファクトリーが扱うフィアット・デュカトのキャンピングカーは、今回の新型ブルージュを追加したことで、オリジナルモデルが8タイプ。輸入モデルでも、ライカのほかに「エトルスコ」など多くの有名ブランド製モデルを取り扱っている。とくに今回の新型2機種は、どちらもファミリー向けで、前述のとおり、2人旅を前提としたタイプの多い既存機種とは一線を画すモデルとなっている。

納期遅れが続く、ハイエースの代替を狙った側面も



ブルージュの外観（写真：トイファクトリー）

ちなみに、こうしたデュカト・モデルを拡充する背景には、従来、同社が得意とするハイエースのキャンピングカーに関するベース車問題もある。現在、ハイエースはトヨタの生産が需要に追いついておらず、納期遅れが続いている。そのため、キャンピングカーに関しても、ハイエースをベースとするモデルは新車の入手が困難となっているのだ。しかも、ハイエースのキャンピングカーを購入するユーザーには、ファミリー層も多い。つまり、デュカトのファミリー向けモデルは、メーカーがハイエースの代替として提案している側面もあるのだ。



ハイエースの納期問題については、秋から年末頃にかけて解消するとの情報もあるが、いずれにしろ、この点は、同社だけでなく、キャンピングカー業界全体にとって「悩みの種」だ。ハイエースといえば、荷物の積載性だけでなく、走行性能や耐久性など、すべてにおいて信頼性が高いことも人気の理由に挙げられる。それに対し、デュカトも、車体が大きく積載性が良好なだけでなく、走行安定性などにも定評がある。

ただし、あまり輸入車やフィアットというメーカーに詳しくないユーザーには、その良さがわかりにくいというのも確かだ。そう考えると、デュカトのキャンピングカーが今後普及するか否かは、そうした面をどう払拭するのかも重要になるだろう。ともあれ、今回紹介した新型キャンピングカー2機種が、これから市場にどのようなインパクトを与えるのかが気になるところだ。

（平塚 直樹 ： ライター＆エディター）