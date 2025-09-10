チェルシー期待の新戦力FWデラップの復帰は11月頃に 第3節にハムストリング負傷で離脱
今夏チェルシーに加入した大型ストライカーの復帰時期が決まったようだ。
プレミアリーグ第3節のフラム戦でハムストリングを負傷したチェルシーの22歳FWリアム・デラップの復帰時期は11月頃になるという。『The Athletic』のデイビッド・オーンスタイン氏が伝えている。
マンチェスター・シティの下部組織出身であるデラップはこれまでストーク・シティやプレストン・ノースエンド、ハル・シティを渡り歩くと昨夏イプスウィッチに完全移籍。イプスウィッチでは昨季プレミアリーグ37試合で12ゴール2アシストと圧巻の活躍を見せており、今夏の移籍市場ではチェルシーに完全移籍をすることに。しかし待望のストライカーとして活躍が期待される中、プレミアリーグ第3節フラム戦に先発出場したデラップは開始14分にハムストリングを負傷。開幕して間も無く離脱を強いられることになっている。
今季はチェルシーでブレイクが期待されていたデラップ。開幕直後での負傷離脱は本人、そしてクラブ共に痛手となるが、復帰後はチェルシーの得点源としての活躍が期待される。
IT'S TWO! JUST THAT FAST FOR THE BLUES!@ChelseaFC with two goals in two minutes!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 25, 2025
Catch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game. Free. | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #ESTCHE pic.twitter.com/FbVPWuIGEn