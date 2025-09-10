スクート、東南アジア路線などでセール 片道13,000円から
スクートは、東南アジア路線などを対象とした「スクートのEVERYWHEREセール」を、9月9日午前11時から14日まで開催している。
設定路線と最低片道運賃の一例は、以下の通り。運賃は左側がエコノミークラス、右側はスクートPlus。燃油サーチャージ・諸税込み。搭乗期間は9月9日から2026年10月24日まで、路線により対象外期間も設定されている。
スクートは、2012年に運航を開始した、シンガポール航空グループの格安航空会社（LCC）。2017年7月にタイガーエア・シンガポールと統合した。
・東京/羽田発着
シンガポール（16,500円／35,000円）、クアラルンプール（19,000円／42,000円）、バンコク/スワンナプーム（20,000円／52,000円）、デンパサール（22,000円／43,000円）、パース（27,000円／66,000円）、メルボルン（32,000円／69,000円）、シドニー（33,000円／70,000円）
・東京/成田発着
台北/桃園（13,000円／25,500円）、シンガポール（16,000円／35,000円）、クアラルンプール（19,000円／42,000円）、バンコク/スワンナプーム（20,000円／52,000円）、デンパサール（21,000円／43,000円）、メルボルン（32,000円／69,000円）、シドニー（33,000円／70,000円）
・大阪/関西発着
シンガポール（15,500円／34,000円）、クアラルンプール（18,500円／42,000円）、バンコク/スワンナプーム（18,500円／55,000円）、スラバヤ（19,500円／50,000円）、デンパサール（20,000円／43,000円）、パース（27,500円／65,000円）、シドニー・メルボルン（32,500円／70,000円）
・沖縄/那覇発着
シンガポール（18,000円）、クアラルンプール（20,000円）、ジャカルタ（22,000円）、コタキナバル（24,000円）、デンパサール・バンコク/スワンナプーム（25,000円）、パース（27,000円）、メルボルン（32,000円）、シドニー（33,000円）