¡Ö²¶¤ÏMJ¤ò¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¥Õ¥ë¥È¥ó¤¬¸ì¤Ã¤¿°æ¾å¾°Ìï¤Î¡È°µ¾¡Í½Â¬¡É¡¡2Ç¯Á°¤ÎÇÔÀï¤Ï¡Öº¨¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤·Ð¸³¡×

°æ¾å¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¥Õ¥ë¥È¥ó(C)Getty Images
¡¡¤«¤Ä¤Æ·ãÆ®¤ò±é¤¸¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤«¤éÇ®¤¤¸ÀÍÕ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Íè¤ë9·î14Æü¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢WBAÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥ë¥È¥ó¤â¥¿¥¸¥¿¥¸ °æ¾å¾°Ìï¤¬À¤³¦¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿¾×·â¤ÎKO¥·¡¼¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï°æ¾å¤¬¡Ö·²¤òÈ´¤¤¤ÆºÇ¶¯¡×¤È¶ÛÄ¥´¶¤ò¹â¤á¤ë¤Û¤É¤ÎÆñÅ¨¤À¡£¼ÂºÝ¡¢È½Äê·èÃå¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿23Ç¯4·î¤Î¥Þ¡¼¥í¥ó¡¦¥¿¥Ñ¥ì¥¹¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡ËÀï¤Ç²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3ÀïÌµÇÔ¡Ê3TKO¡Ë¡£¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦Åª¤ÊÀ¼²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢°æ¾å¤Î¾¡Íø¤ò¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤¤À¼¤âº¬¶¯¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¡£¿·¤¿¤Ë¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½WBC¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Õ¥ë¥È¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤À¡£
¡¡°æ¾å¤È23Ç¯7·î¤Ë·ý¤ò¸ò¤ï¤·¤ÆÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µWBC¡õWBO¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9·î8Æü¤ËÊÆ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÀìÌçYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØFight Hub TV¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¡ÖMJ¡Ê¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Î°¦¾Î¡Ë¤È¤Î»î¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º²¶¤Ï¥¤¥Î¥¦¥¨¤ËMJ¤ò¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È´ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¥Ë¥ä¤ê¡£°æ¾å¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ©È¯Åª¤Ê¸ÀÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤òÈóÆñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¿È¤Î´êË¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¶¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥à¤Ç2ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿»þ¡¢¤¢¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤³¤Ã¤Á¤Ï²¿ÅÙ¤âÂÐÀï¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ÈÆñÊÊ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ»î¹ç¤òµñ¤ó¤À¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤¢¤¤¤Ä¤Ï¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ÅÛ¤é¤È»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢Æ¨¤²Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤ËÉé¤±¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç1Ç¯¤âµÙ¤ó¤À¸å¤Ë¡¢º£¤µ¤é¥¤¥Î¥¦¥¨¤Ë¡Ø²¶¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤À¡© ²¿¤À¤è¤½¤ì¤Ã¤ÆÏÃ¤À¤è¡£²¶¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦¤ä¤Ä¤¬·ù¤¤¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥¤¥Î¥¦¥¨¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¥Õ¥ë¥È¥ó¤Ï¡¢¡Ö²¶¤ÏÉé¤±¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï²¿¤Îº¨¤ß¤â¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥Î¥¦¥¨¤ËÉé¤±¤¿¤³¤È¤Ç²¶¤Ï¿§¡¹¤Ê³Ø¤Ó¤òÆÀ¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤Î¤³¤È¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¿§¡¹¤È³Ø¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢°æ¾å¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤âÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ê°æ¾å¤Ï¡Ë¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤ÈÆ±¤¸¤À¡£²¿¤è¤ê¤â°ÎÂç¤Ê¤³¤È¤òµá¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é²¶¤Ï¤¢¤¤¤Ä¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÌÜÉ¸¤ò¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤È¤Î¥ê¥Þ¥Ã¥Á¤À¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡Ê°úÂà¤Þ¤Ç¤Ë¡Ë¤ä¤ê¤¿¤¤»î¹ç¤Ï¤½¤ì¤À¤±¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¥Õ¥ë¥È¥ó¡£Èà¤ÎÌÀ¤«¤·¤¿Ç®¤ÁÛ¤¤¤Ï¡¢¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤ËÆÏ¤¯¤À¤í¤¦¤«¡£
