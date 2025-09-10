◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。１点リードで迎えた３回２死の第２打席で四球を選び、１５試合連続出塁とした。自己最多をさらに更新する９８個目の四球（１６敬遠を含む）。シーズン１０１四死球はキャリアハイとなった。

さらに２番ベッツの打席では二盗に成功。８月１０日（同１１日）の本拠地・ブルージェイズ戦以来、出場２６試合ぶりとなる１８盗塁目をマークし、ベッツの１７号２ランでメジャートップを独走する１２９得点目をマークした。

ロッキーズの先発右腕、Ｇ・マルケス投手（３０）とは試合前の時点で通算１１打数３安打の打率２割７分３厘、１本塁打、３打点。今年４月１６日（同１７日）には初回に６号先頭打者アーチを放っている相手で、史上６人目となる２年連続５０本塁打に王手をかける２試合ぶりの４９号にも大きな期待がかかる。

初回先頭の第１打席は中飛だった。３年連続の本塁打王に向けてはこの日、シュワバー（フィリーズ）がリーグ最速で５０号到達。２位の大谷も負けじと追いかけたいところだ。

前日８日（同９日）の同戦では、１点を追う６回無死一塁で今季９７個目の四球（１６敬遠を含む）を選び、３死球と合わせて今季１００四死球に到達。エンゼルス時代の２１年以来４年ぶり２度目。９７四球は２１年の９６個を上回るキャリアハイとなった。その後大谷の四球がフリーマンの同点適時二塁打につながった。７回２死一塁では右翼へ打球速度１１４・３マイル（約１８３・９キロ）の弾丸二塁打。今後は２番ベッツの決勝２点適時打を演出していた。