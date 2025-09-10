iPhone 17やiPhone Airなど「Apple Event 2025年9月」まとめ 【#AppleEvent】価格一覧付き
(C) 2025 Apple Inc. All rights reserved.
Appleは9月10日、配信番組「Apple Event - September 9」にて新型スマートフォン「iPhone 17」シリーズなどの新製品を多数発表した。
今回は「iPhone 17」に加え、薄型の新シリーズ「iPhone Air」や心拍センサーを搭載した「AirPods Pro 3」に「Apple Watch Series11」や「Apple Watch SE」なども発表された。いずれも既に予約受付が開始されており、9月19日に発売となる。
本稿では「Apple Event - September 9」で発表された内容についてまとめて紹介していく。
□Apple Storeトップページ【価格】
「Apple Watch Series11」価格：アルミニウム 64,800円～
チタニウム 114,800円～
「Apple Watch Ultra3」価格：129,800円～
「Apple Watch SE3」価格：40mm 37,800円～
44mm 42,800円～
「iPhone Air」価格：256GB 159,800円～
512GB 194,800円～
1TB 229,800円～
「iPhone 17」価格：256GB 129,800円～
512GB 164,800円～
「iPhone 17 Pro」（6.3インチモデル）価格：256GB 179,800円～
512GB 214,800円～
1TB 249,800円～
「iPhone 17 Pro Max」（6.9インチモデル）価格：256GB 194,800円～
512GB 229,800円～
1TB 264,800円～
2TB 329,800円～
「AirPods Pro 3」価格：39,800円
