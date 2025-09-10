【Apple 2025年新製品】 9月10日 予約開始 9月19日 発売 価格： Apple Watch Series11：64,800円～ Apple Watch Ultra3：129,800円～ Apple Watch SE3：37,800円～ iPhone Air：159,800円～ iPhone 17：129,800円～ iPhone 17 Pro：179,800円～ iPhone 17 Pro：Max 194,800円～ Air Pods Pro 3：39,800円

　Appleは9月10日、配信番組「Apple Event - September 9」にて新型スマートフォン「iPhone 17」シリーズなどの新製品を多数発表した。

　今回は「iPhone 17」に加え、薄型の新シリーズ「iPhone Air」や心拍センサーを搭載した「AirPods Pro 3」に「Apple Watch Series11」や「Apple Watch SE」なども発表された。いずれも既に予約受付が開始されており、9月19日に発売となる。

　本稿では「Apple Event - September 9」で発表された内容についてまとめて紹介していく。

□Apple Storeトップページ

【価格】

・Apple Watch Series11：64,800円～
・Apple Watch Ultra3：129,800円～
・Apple Watch SE3：37,800円～
・iPhone Air：159,800円～
・iPhone 17：129,800円～
・iPhone 17 Pro：179,800円～
・iPhone 17 Pro：Max 194,800円～
・Air Pods Pro 3：39,800円

【Apple Event - September 9】

「Apple Watch Series11」

価格：アルミニウム 64,800円～
　　　チタニウム 114,800円～

「Apple Watch Ultra3」

価格：129,800円～

「Apple Watch SE3」

価格：40mm 37,800円～
　　　44mm 42,800円～

「iPhone Air」

価格：256GB 159,800円～
　　　512GB 194,800円～
　　　1TB 229,800円～

「iPhone 17」

価格：256GB 129,800円～
　　　512GB 164,800円～

「iPhone 17 Pro」（6.3インチモデル）

価格：256GB 179,800円～
　　　512GB 214,800円～
　　　1TB 249,800円～

「iPhone 17 Pro Max」（6.9インチモデル）

価格：256GB 194,800円～
　　　512GB 229,800円～
　　　1TB 264,800円～
　　　2TB 329,800円～

「AirPods Pro 3」

価格：39,800円

(C) 2025 Apple Inc. All rights reserved.