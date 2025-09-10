ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡26»î¹ç¤Ö¤êÅðÎÝÀ®¸ù¡¡º£µ¨18¸ÄÌÜ¡¡Âè2ÂÇÀÊ¤Ç»ÍµåÁª¤Ó15ÀïÏ¢Â³½ÐÎÝ¡¡¥Ù¥Ã¥Ä2¥é¥ó±é½Ð
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ê2025Ç¯9·î9Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè2ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¤òÁª¤ó¤ÇÏ¢Â³»î¹ç½ÐÎÝ¤ò15¤Ë¿¤Ð¤¹¤È¡¢26»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨18ÅðÎÝÌÜ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Î±¦ÏÓ¥Þ¥ë¥±¥¹¤È¤ÎÂÐÀï¡£Âè1ÂÇÀÊ¤Ï2¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÁÀ¤¤¤¹¤Þ¤·¤¿³°³Ñ¥·¥ó¥«¡¼¤Ï¡¢¤ä¤ä¥Ü¡¼¥ë¤Î²¼¤ËÆþ¤Ã¤Æº¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÊ¿ËÞ¤ÊÈôµå¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤«¤éÃæ·ø¥É¥¤¥ë¤¬Êáµå¤¹¤ë¤Þ¤ÇÌó6.8ÉÃ¤È¹â¤¤ÂÚ¶õ»þ´Ö¤Î¹â¤¤¥Õ¥é¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥É¥¤¥ë¤¬ÌÜÂ¬¤ò¸«¸í¤ê¡¢Íî²¼ÃÏÅÀ¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¥¸¥¿¥Ð¥¿¡£Êáµå¤¹¤ë¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Âè2ÂÇÀÊ¤Ï1¡½0¤Î3²ó2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¡£¤³¤³¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é³°³Ñ¤Î¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥«¡¼¥Ö¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ°ìÎÝ¤ØÊâ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¹¤«¤µ¤º26»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÅðÎÝ¤È¤Ê¤ëÆóÅð¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤ÎÂçÃ«¤Îº£µ¨18¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¤«¤é¥Ù¥Ã¥Ä¤¬17¹æ2¥é¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥Ù¥Ã¥Ä¤Î°ìÈ¯¤Ç¥Û¡¼¥à¤ØÌá¤ë¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È²¿¤ä¤é¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤éËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤ò½Ð·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ¥È¥Ã¥×¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤¬50¹æ¤òÊü¤Ã¤ÆÂçÃ«¤Ë2ËÜÎÝÂÇº¹¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2Àï¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡7Æü¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼½éÂÐ·è¤À¤Ã¤¿¿ûÌîÃÒÇ·¤«¤é½é²óÀèÆ¬¤Ç47¹æ¥½¥í¡¢3²ó¤Ë¤â2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë48¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£6·î14Æü°ÊÍèº£µ¨4ÅÙÌÜ¤Î1»î¹ç2È¯¤Ç¡¢º£µ¨12ËÜÌÜ¤ÎÀèÆ¬ÃÆ¤ÏµåÃÄºÇÂ¿¥¿¥¤µÏ¿¡£2ÀïÏ¢Â³¥µ¥è¥Ê¥éÇÔÀï¤ò´Þ¤à5Ï¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤ëÎ©Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ë¤ÏÂçÃ«¤Î¥´¥ë¥Õ¥Ñ¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥ÈLA¡×¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹»á¤¬¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ÄÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤¬Á°Æü¤ÎÄ«¡¢ÂçÃ«¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎMVP¥È¥ê¥ª¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡Ö·¯¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤±¤É¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ë¤¿¤È¤¨¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ëè¥Û¡¼¥ë¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÁÀ¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ñ¡¼¤Ç½½Ê¬¤Ê¤ó¤À¡£·¯¤¿¤Á¤ÏÀ¨¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¥Ñ¡¼¤ò¼è¤ì¤Ð½½Ê¬¤À¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤Ï¤½¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ç2È¯¤òÊü¤Á¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ë¤È¥Ù¥¤¥Ä¥³¡¼¥Á¤Ë¡Ö¥Ñ¡¼¤À¤è¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤«¤±¡¢2È¯ÌÜ¤Î¸å¤Ë¤Ï¡Öº£Æü¤ÎÊ¬¤Î¥Ñ¡¼¤ò¼è¤Ã¤¿¤è¡×¤È¾éÃÌ¤Ã¤Ý¤¯¾Ð¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£