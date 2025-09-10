日テレ・杉野真実アナ、第1子妊娠 『キユーピー3分クッキング』で報告「出産のため番組を離れることになりました」
日本テレビの杉野真実アナウンサー（35）が10日、同局系『キユーピー3分クッキング』（月〜土 前11：45〜前11：55）に出演し、第1子妊娠を報告した。
【写真】番組を卒業する杉野真実アナ＆新加入の徳島えりかアナ
杉野アナは番組の終わりに「このたび、出産のため、番組を離れることになりました」と伝え「3分クッキングをご覧いただいたみなさま、ありがとうございました。これからも3分クッキングをどうぞよろしくお願いいたします」とあいさつした。
杉野アナは、1990年1月生まれ、東京都出身。聖心女子大学 文学部 歴史社会学科国際交流専攻卒業後の2012年4月、日本テレビに入社。バラエティー番組『世界まる見え！テレビ特捜部』、情報番組『シューイチ』、報道番組『NEWS ZERO』、『news every．サタデー』などを経て、『NNN ストレイトニュース』『3分クッキング』を担当。今月から『NNN ストレイトニュース』には出演していなかった。23年3月にインスタを通じて結婚を発表している。
