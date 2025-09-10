マンCに不安材料…エジプト代表FWマルムーシュがひざの負傷で途中交代
マンチェスター・シティに所属するエジプト代表FWオマル・マルムーシュが、代表活動中に負傷したようだ。9日、大手メディア『ESPN』が伝えている。
マルムーシュは9日に行われたFIFAワールドカップ26アフリカ予選第8節のブルキナファソ代表戦に先発出場を果たしたものの、試合開始早々に激しいタックルを受けると右ひざを負傷。治療を受けた後、少しプレーを続けたものの、9分に途中交代を余儀なくされた。
これを受け、エジプトサッカー協会（EFA）の公式X（旧：ツイッター）はマルムーシュの写真とともに「ひざのじん帯を負傷」と投稿。それでも、試合終了後には右ひざにテーピングをしてピッチ上を歩いている様子も明らかになっており、重傷ではないと予想されるものの、状態には注目が集まっている。
今後はクラブに戻って検査を受けることになるマルムーシュだが、次戦は14日にマンチェスター・ユナイテッドとの“マンチェスター・ダービー”を控えているマンチェスター・シティにとって、マルムーシュが離脱となれば大きな痛手となりそうだ。
