今月22日に告示を迎える自民党総裁選をめぐって、茂木前幹事長が10日午後、出馬会見を開きます。どのような戦略で臨むのでしょうか。中継です。

「一番乗り」で名乗りを上げた茂木前幹事長は「チャレンジャーのつもりで臨みたい」と意気込みを語りました。

自民党・茂木前幹事長「今、自民党は結党以来の危機にあると、国民の皆さんが、やっぱり日本は変わってきたなと実感してもらえるような状況を作っていかなければいけない」

複数の関係者によると、茂木氏は「結果を出す」「再生の道筋作り」をキーワードに、自民党や経済の再生実現を訴えるということです。

茂木氏が特に課題とする党員票の獲得に向け、陣営の一人は「SNSにも注力し、幅広い世代に訴えたい」と話しています。また、別の関係者は「露出を増やすため早めの表明を心がけた」と戦略を語りました。

一方、高市前経済安保担当相は、これまでに立候補の意向を固めていて、側近議員は「来週にも正式な出馬表明の会見を行う方向だ」と話しています。

また、林官房長官は支持する、およそ20人の議員と会合したほか、日本維新の会の馬場前代表と会食しました。陣営幹部の一人は「維新との連携も選択肢というアピールでは」と分析しています。

一方、野党9党派は臨時国会の召集を求める文書を衆議院議長に提出しました。

立憲民主党の笠国対委員長は「1か月以上も国会が開かれないのは、国民の負託に応えることにならない」と述べ、自民党総裁選で政治空白が生まれないよう、国会を開くべきだと主張しました。