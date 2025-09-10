「奪った後にもっと早く仕掛けることを意識」　MF鎌田大地、“アジアの外”で得た収穫

鎌田大地選手 試合後インタビュー

💬「崩し切ることが難しいチームには、ボールを奪ってからのチャンスを増やさなくてはならない」



試合終了後から72時間以内は

U-NEXTにて無料見逃し配信📲

どなたでもお楽しみ頂けます💁



🇯🇵 サッカー日本代表

⚔️ 日本vアメリカhttps://t.co/ZpK5TOeTP3 pic.twitter.com/l1TSV88FSw