¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¡Ê48¡Ë¤È²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ê53¡Ë¤¬¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡ÖÀÖ¶Ì¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥É¥ï¥¤¥ó¡×¤Î¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¹ç¤¦¾¾¤¿¤«»Ò¡õ²¬Éô¤¿¤«¤·
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡ÖÀÖ¶Ì¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤¬118Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Îò»Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¾¾¤¬Ä¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¾¾¡ÖÄ¹¤¤¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ª»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡£½éÉñÂæ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢16ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç30Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÂ³¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¤¤äËÜÅö¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀÖ¶Ì¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎCM¸ø³«¤¬41Ç¯¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ³«¤·¤¿¤³¤È¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¾¾¡Ö»ä¤Ï¡¢Ãæ³Ø¹»¤¬Æð¼°¥Æ¥Ë¥¹Éô¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¹Ô¤±¤Æ¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤»¤Ã¤«¤¯¡¢ºÆ¤Ó¹Å¼°¤ò¤Á¤ã¤ó¤È½¬¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÂ³¤±¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤Ï·¸å¤Ë¥é¥ê¡¼¤ò¤æ¤Ã¤¿¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ê¥¤¥¹¥Þ¥À¥à¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
