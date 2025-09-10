明星食品「チャルメラ」がユニクロUTme!とコラボレーション

明星食品は9月7日から、オリジナルデザインのTシャツやトートバッグを作ることができるユニクロのサービス｢UTme!｣とのコラボレーション企画を開始した。ユニクロ原宿店で体験できる。

「チャルメラ」のロゴをはじめ、パッケージデザイン、ラーメン写真、チャルメラおじさんなど、全25種類のスタンプを使用してその場で自分だけのオリジナルグッズを制作できる(店舗では、既にプリントされたTシャツやトートバッグも販売している)。

明星食品×ユニクロ スタンプのデザイン例

ユニクロ原宿店は2020年のオープン以来、東京･原宿エリアの企業や飲食店などと｢UTme!｣のコラボレーションを行っている。ユニクロ原宿店の宮城初夏氏は「地域に根差した企業様やアーティスト様とコラボすることで、より地域を盛り上げていくために取り組んでいる。今回、同じ原宿に本社を構える明星食品さんにお声がけしたところ、“チャルメラ”59周年とも合致してコラボレーションする運びとなった。ひとまず販売は1年間の予定だ。60周年を見据えて一緒にやっていきたい」と説明。これまで食品関係では「サッポロビール」や「パンとエスプレッソと」とコラボレーションを行っているという。

同店舗は若年層やインバウンドの来店客が多いこともあり、明星食品マーケティング部第二グループブランドマネージャーの松川賢一氏は「“チャルメラ”ブランドとしても、こういった食品素材以外とのコラボはあまりやってきていない。今回のコラボレーションによって、若年層などユーザーの間口を広げたい」と意気込んだ。

明星食品×ユニクロ 集合写真

また、「チャルメラ」59回目の誕生日でもある同日は、ユニクロ原宿店地下1階イベントスペースで1日限定のポップアップイベントを開催。明星コラボグッズを購入した人に｢明星 チャルメラ しょうゆラーメン｣をプレゼントしたほか、「チャルメラ」オリジナルグッズが当たるガラポン抽選会などを実施した。

明星食品×ユニクロ 売場写真

〈米麦日報 9月10日付〉