クレジットカードの支払いを滞納しており「簡易裁判所」から“訴状”が届きました。これは出廷しなければいけないのでしょうか？払えない場合はどうなりますか？

訴状が届いたら「出廷しなければならない」のか？

訴状は裁判所から特別送達で届けられる正規な書類で、請求内容や支払いの根拠、裁判期日などが記載されています。

受け取っただけでは出廷義務は発生しませんが、無視すると債権者の言い分がそのまま通る「欠席判決」につながるリスクがあります。したがって、訴状を受け取ったら必ず内容を確認し、出廷もしくは答弁書提出の準備をしましょう。



無視するとどうなる？訴訟を放置した場合のリスク

訴状を無視することは、「原告の主張を認めた」と見なされ、債権者の要求通りの判決が出される可能性が高いです。それが確定すると、給料や預金の差し押さえといった強制執行が可能になります。

さらに、裁判所の呼び出しや書類を無視していると、「公示送達」により本人が知らない間に裁判が進行し、いつの間にか判決が出てしまうこともあり得ます。



払えないときはどうする？具体的な対策と対応方法

支払いが難しい場合、主に以下の選択肢があります。



・答弁書を提出し、出廷して分割払いの和解を申し出ること

多くの債権者は分割払いに応じてくれるケースが多く、和解が成立すれば差し押さえを回避できます。



・裁判所に直接出廷できない場合

答弁書に「出廷できない」旨と「分割払い」を希望する旨を書いて提出する方法もあります。



・司法書士・弁護士に依頼する

答弁書の作成や和解交渉、出廷の代理まで対応してもらえるため、安心して進められます（特に140万円を超える場合は弁護士が対応）。



時効や争いがある場合、法的にどう主張できるのか？

訴状に書かれている内容がすべて正しいとは限りません。なかには、請求そのものに法的根拠が弱い場合や、すでに権利が消滅しているケースもあります。



・消滅時効が成立している場合

時効援用は「援用しない限り成立しない」ため、答弁書で明確に「時効を援用する」と記載が必要です。記載がないと時効が否定されるリスクがあります。



・請求内容に争いがある場合

例えば不正利用や借りた覚えのない請求などは、答弁書にその旨を書き、必要な証拠を提出して争うことが可能です。



まとめ

訴状は重大な法的書類ですが、受け取った段階で慌てず冷静に対応することが大切です。無視すれば欠席判決となり、差し押さえの危機につながります。

一方、答弁書の提出や出廷、場合によっては時効援用や分割払いの和解によって、事態を大きく好転させることも可能です。ご自身での対応が難しい場合は、専門家による支援を早めに検討することも、穏やかな解決への道筋となります。



出典

裁判所 裁判手続 民事事件Q&A

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー