【「iPhone 17」シリーズ】 9月19日 発売予定 価格 iPhone 17：129,800円～ iPhone Air：159,800円～ iPhone 17 Pro：179,800円～ iPhone 17 Pro Max：194,800円～

iPhone Air

Appleは9月10日、新型スマートフォン「iPhone 17」シリーズを発表した。9月12日21時より予約受付を開始し、9月19日発売予定。

2025年の「iPhone」は、標準モデルの「iPhone 17」、薄型モデルの「iPhone Air」、プロモデルの「iPhone 17 Pro／Pro Max」の4種類が展開されるが、日本で販売されるモデルはいずれも「eSIM」のみの対応となることが発表された。これらのモデルは物理SIMカードスロットを搭載しない。

「eSIM」は物理的なカードを持たないデジタルSIM。2018年の「iPhone XS」より採用されて以来、日本で販売されるiPhoneは物理SIMとeSIMの両方をサポートしてきた。一方で米国で販売されているiPhoneは、2022年発売の「iPhone 14」シリーズからeSIMのみの対応となっており、日本にもこの仕様が導入される形となった。

eSIMは日本国内の主要キャリアも対応しており、Appleは「優れた柔軟性、さらなる安全性、シームレスな接続性を提供する」としている。5.6mmという薄さの筐体を持つ「iPhone Air」は内部のスペースを節約するためeSIMのみを採用、加えて「iPhone 17 Pro／Pro Max」は物理SIMに専有されていたスペースを活用して、より大きなバッテリーを搭載している。

iPhone 17 Pro

