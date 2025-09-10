アンダーウェアのみの衝撃ビジュアル…ナナ、初ソロAL『Seventh Heaven 16』コンセプトフォト公開

ガールズグループAFTERSCHOOL（アフタースクール）出身で、現在は女優としても活躍するナナが、本格的なソロ歌手デビューに乗り出した。

9月9日、公式SNSを通じて公開されたナナの初ソロアルバム『Seventh Heaven 16』のトラックリストには、タイトル曲『GOD』をはじめ、『Daylight』や『傷』（原題）を含む全3曲が収録されている。

『Seventh Heaven 16』は、“最高の幸福”を意味する「第七の天国」に、彼女の16年間の軌跡を重ねて完成された作品だ。華やかなステージの裏で隠されてきたナナの内面が率直に表現されており、新たな始まりへの希望が込められている。

併せて公開されたコンセプトフォトでは、久しぶりに披露したロングヘア姿に加え、アンダーウェア姿ながらも際立つ美しさが印象的だ。

今作はデビュー16周年を記念して制作されたもので、“今のナナ”が抱く率直な感情や、これから歩む新しい道への期待が込められている。特にリリース日を自身の誕生日に合わせ、母親の生まれ年である「1968」を刻んだ唯一のタトゥーを公開することで、最も大切な存在への特別な献辞を添えた。

さらにナナは、全曲のプロデュースを手がけたうえ、タイトル曲を含む全収録曲のミュージックビデオ制作にも参加。作品性を高めると同時に、“ソロアーティスト”としての飛躍を予告している。

なお、ナナの初ソロアルバム『Seventh Heaven 16』とタイトル曲『GOD』のミュージックビデオは、9月14日18時に各音源サイトで公開され、その後、収録曲のミュージックビデオも順次公開される予定だ。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ 〜彼女の決断〜』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。