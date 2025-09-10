俳優ヒョンビン主演のDisney+ドラマ、公開前に早くもシーズン2の制作準備へ！期待膨らむばかり

俳優ヒョンビン、チョン・ウソン主演で期待が高まっているドラマ『メイド・イン・コリア』がシーズン2まで、ディズニープラスオリジナルドラマのヒットをリードする見通しだ。

【写真】ヒョンビン♡ソン・イェジンの日本旅行SHOT

9月10日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材の結果、ディズニープラスのオリジナルドラマ『メイド・イン・コリア』はシーズン2へと拡張される。複数の関係者によると、制作スタッフがシーズン1の撮影を終え、早くもシーズン2の制作を準備している。

『メイド・イン・コリア』は激動の1970年代、富と権力への野望を持つペク・ギテと彼を止めるためにすべてを投げ出した検事チャン・ゴニョンが、時代を超えた巨大な事件に直面する物語を描いた作品だ。

2018年に公開された映画『麻薬王』のスピンオフで、映画に続きウ・ミンホ監督が演出を担当、映画『ソウルの春』で1000万人の観客を熱狂させた制作会社ハイブ・メディア・コープが制作する。

（写真提供＝OSEN）左からヒョンビン、チョン・ウソン

特に、同作はヒョンビンとチョン・ウソンがダブル主演となり、期待が高まっている。彼らのほかにも女優ウォン・ジアン、ソ・ウンス、チョ・ヨジョン、俳優チョン・ソンイルなど、華麗なキャストが揃った。

ハイブ・メディア・コープのキム・ウォングク代表は、同作について「ディズニープラスの支援でハイブの制作能力が加わり、ドラマを作った。非常に強力なドラマが出るだろう。ディズニープラスと弊社、韓国ドラマも『メイド・イン・コリア』が出れば、勢力図が変わるだろう。期待しても良い」と強い自信を示した。

ディズニープラスの今後と今年下半期に公開予定の『メイド・イン・コリア』に一層注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇ヒョンビン プロフィール

1982年9月25日生まれ。本名キム・テピョン。2003年にドラマ『ボディガード』でデビューし、2005年の『私の名前はキム・サムスン』で大ブレイク。その後もドラマ『シークレット・ガーデン』『ジキルとハイドに恋した私』『アルハンブラ宮殿の思い出』、映画『コンフィデンシャル／共助』『ザ・ネゴシエーション』など、ジャンルを問わない多彩な作品で説得力のある演技を披露した。2019年に韓国で放送された主演ドラマ『愛の不時着』がNetflixで配信されると、日本をはじめとした世界各国で大ブームに。2022年3月31日、女優ソン・イェジンと結婚。同年11月に息子が生まれている。

◇チョン・ウソン プロフィール

1973年4月22日生まれ。韓国・ソウル出身。身長187cm。1994年の映画『KUMIHO／千年愛』で俳優デビューし、映画『私の頭の中の消しゴム』『グッド・バッド・ウィアード』『監視者たち』『スティール・レイン』『ハント』『ソウルの春』、ドラマ『アスファルトの男』『ATHENA -アテナ-』『パダムパダム 〜彼と彼女の心拍音〜』『愛していると言ってくれ』などで主演を務めた。2011年にはフジテレビ系列ドラマ『グッドライフ 〜ありがとう、パパ。さよなら〜』に出演。2016年には映画『私を忘れないで』で主演と制作を務め、2023年には映画『ザ・ガーディアン／守護者』で監督デビューを果たした。