「今日好き」早坂ゆう、家族で弟のバイト先へ ノースリコーデも披露「おしゃれな場所」「美肌」
【モデルプレス＝2025/09/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた早坂ゆうが9日、自身のInstagramを更新。弟のアルバイト先での家族での食事の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女、おしゃれな弟のバ先
早坂は「弟のバ先家族で行って焼肉食べた」と弟のアルバイト先での家族での食事を報告。「ゆうは牛タンとユッケが一番好き」とお気に入りのメニューを明かし、プレートを手に持った黒いノースリーブ姿で笑顔を見せている。
この投稿に、ファンからは「家族愛感じる」「微笑ましい」「おしゃれな場所」「仲良し」「焼肉美味しそう」「優しい家族」「タンクトップ似合う」「美肌」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。早坂は、「卒業編」「ニャチャン編」「プサン編」に参加。雑誌「Popteen」レギュラーモデルとしても活動している。（modelpress編集部）
