“農家の娘”磯野貴理子、米作りの近況を報告「稲、実ってきました」 田んぼ写真に反響続々「素晴らしい」「収穫の秋ですね」
タレントの磯野貴理子（61）が8日、自身のインスタグラムを更新。稲が実り始めた田んぼでの近況を伝え、自然に囲まれた姿を公開した。
【写真】「稲、実ってきました」緑豊かな田園で笑顔あふれる磯野貴理子
磯野の実家は15代続く老舗の農家。21年には出演するフジテレビ系『はやく起きた朝は…』の新春スペシャル内の企画で、「86歳の父が元気なうちに自分が作ったお米を食べてもらいたい」との思いから初めて米作りに挑戦した。
そして今年6月26日のインスタで「覚えてる方いますか？『きり田んぼ』栃木市で復活しました！もう使われていない田んぼを借りて、農薬を使わずにお米をつくります」と再び米作りを開始したことを報告。自ら田植え機を運転し、苗を植える様子などを写真や動画で披露していた。
この日は「きり田んぼ便り5 稲、実ってきました」と報告し、青空の下で稲に囲まれながら笑顔を見せるショットを披露。さらに「鳥獣対策に案山子たてました 少しでも効果のあることはやっていこう」とつづり、かかしを立てて米作りに励む様子を伝えた。
さらに投稿では、木陰に潜むハグロトンボや、枝葉の間からこちらを見守るフクロウの写真も公開され、自然との共生を感じさせる投稿となっている。
コメント欄には「貴理子さん凄いなぁ〜お米も作ってるんですね〜実り多いと良いですね」「貴理子さん応援してます」「収穫の秋ですね」「素晴らしいです」「フクロウを見つけられるなんてすごい」「美味しいお米が沢山とれますように」などの声が寄せられ、フォロワーからは稲の成長を喜ぶ声や自然豊かな光景に癒される声が多く集まっている。
