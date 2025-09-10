¡ÈÅê»ñ²È¡É¶ÍÃ«¤µ¤ó¡¢³ô¤Î´Þ¤ß±×¤Ë´¿´î¡ª¡¡ÌÃÊÁÌÀ¤«¤·Í¥ÂÔÉÊ¤âÂçËþÂ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
¡¡³ô¼çÍ¥ÂÔ¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÅê»ñ²È¡È¶ÍÃ«¤µ¤ó¡É¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶ÍÃ«¹¿Í»á¡Ê75¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍø±×Â¿¤¹¤®¡ª¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Î»ý¤Á³ô¡õ¹ë²Ú¤ÊÍ¥ÂÔÉÊ
¡¡X¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤Î¤ªÃë¤Ë¡¢¿²¤Æ¤ë»ä¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¤á¤Ö¤¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥á¥í¥ó2¸Ä¡£¤á¤Ö¤FG 1000³ô¤ò1Ç¯°Ê¾åÊÝÍ¤¹¤ë¤È2500±ß¤Î¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤¬Ìã¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡ÖÉáÄÌ2500±ß¤À¤È¥á¥í¥ó1¸Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÀÎ¤«¤éÈþÌ£¤·¤¤¥á¥í¥ó¤¬2¸Ä¡£Í¥ÂÔ¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é³ô²Á¤â¾å¾º¡£Í¥ÂÔ¤Î¤¢¤ë³ô¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ä¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¡¢Íü¤Ê¤É³ô¼çÍ¥ÂÔÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÍ¥ÂÔ³ô¤òÂô»³»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ë¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÍ¥ÂÔÉÊ¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£ºòÆüÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï·²ÇÏ¶ä¹Ô¤Î¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤ÇÁª¤ó¤ÀÍü¡£2021Ç¯¤Î°Â¤¤»þ¤Ë36Ëü±ß¤Ç1000³ôÇã¤Ã¤Æ¡¢º£´Þ¤ß±×120Ëü±ß¡Ê¾Ð´é¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ÍÃ«¤µ¤ó¤Ï365Æü³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÈÇÛÅö¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ëÅê»ñ²È¡£25ºÐ¤Ç¥×¥í´ý»Î¤Ë¡£57ºÐ¤Ç°úÂà¤·¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ëÀäÄº´ü¤Î1984Ç¯¤Ë³ô¤ò»Ï¤á¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤äIT¥Ð¥Ö¥ë¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÁê¾ì¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤ò·Ð¸³¡£»ñ»º¤Ï5²¯±ßÄ¶¤È¤µ¤ì¤ë¡£
