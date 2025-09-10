こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

高級車で使われる理由がわかった。

洗車しても2〜3日でホコリが積もる愛車。放置すれば雨で汚れがこびりつき、また次回の洗車が大変に……。みなさんもこの繰り返しにうんざりしていませんか？

そんな悩みに便利なのが「オーストリッチフェザーダスター」。使ってみると摩擦レスで塗装を守りながらサッとホコリ退治できたので、ハイヤーなどのメンテナンスでよく利用されるのも頷けます。

車はもちろん自宅のホコリ掃除にも役立つので、筆者の体験レポートをぜひ参考にしてみてください！

超時短で愛車が輝く！静電気とホコリを寄せ付けないオーストリッチのフェザーダスター 13,800円 超早割30%OFF machi-yaでチェック

高級さが伝わる羽毛ダスター

Photo: Yama3

こちらが今回使った「オーストリッチフェザーダスター」。素材の羽は南アフリカ産ダチョウ羽毛とのことで、お掃除道具なのに高級感は抜群。

ちょっとした風に揺らぐ感じからもボリュームたっぷりなモフモフさが伝わってきます。

Photo: Yama3

羽毛を拡大してみると、1本1本に超微細毛が生え揃っているのが分かります。これによりミクロ単位のホコリや花粉を優しくキャッチし、塗装に優しく払い落とせるのが高級車に活用される仕組みなんだそう。

さらに化学繊維と違って静電気も発生しにくいため、キャッチした汚れは軽くはたくと落とせるのも特長です。

ホコリを一網打尽

Photo: Yama3

今回は効果が分かりやすいように、擬似的なホコリ汚れとして5μmのグラファイトパウダーをボンネットに撒いています。粒子のサイズ的には黄砂とほぼ同じです。

Photo: Yama3

ボリュームたっぷりの羽毛のおかげで、広い面積でもサッと対応できるのがいいですね！ すぐ降り積もるホコリや黄砂を処理しておけばキレイの維持がしやすくなるでしょう。

なお、表面を優しく払い落とすのが本製品の効果なので、水分を含んで密着した汚れは落とせない点にはご注意を。

狭い部分も得意

Photo: Yama3

ドアミラー横などの狭い部分にもスッと入るのが便利でした。

Photo: Yama3

凹凸が多く複雑な造形のフロントグリルもスッと届くので掃除しやすかったです。今回は外装を中心に対応しましたが、車内のダッシュボードや自宅のホコリ掃除にも役立ちますよ。

本革ケースも付属

Photo: Yama3

帯電防止機能を備えた高級感ある革ケースも付属。長さはそれなりにあるのでトランクやラゲッジルームに常備しておくのがよさそうです。

ホコリ汚れを放置すると次の洗車が面倒になるので、ドライブ前にサッと時短で手入れしてタイパよく愛車のキレイを維持してみてください。詳しくは下のリンクからどうぞ。

超時短で愛車が輝く！静電気とホコリを寄せ付けないオーストリッチのフェザーダスター 13,800円 超早割30%OFF machi-yaでチェック

＞＞ 超時短で愛車が鮮烈に輝く！降り積もるホコリ、砂塵、花粉を軽く払って瞬間クリーン

Source: machi-ya