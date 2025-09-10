【20代が選ぶ】青春をささげた「スーパーマリオシリーズ」ランキング！ 2位「マリオカートDS」を抑えた1位は？
子どもの頃からゲームに親しんできた20代にとって、「スーパーマリオシリーズ」は特別な存在です。友人との対戦で盛り上がった記憶や、ひとりでコツコツ攻略に挑んだ時間は、まさに青春そのもの。そんな世代の思い出が詰まったタイトルの数々を振り返れば、当時の熱気や笑顔がよみがえってくることでしょう。
All About ニュース編集部は8月19〜25日、全国20代の男女240人を対象に「ゲーム」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「20代が青春をささげた『スーパーマリオシリーズ』のソフト」ランキングを紹介します！
回答者からは「とにかく長時間やり込んだから。どこに行くにも持ち歩いて、楽しんでいた」（20代女性／三重県）、「学校から帰ってすぐ公園とか友達の家で通信してやってた」（20代男性／千葉県）、「小学生の頃、友達の家に遊びに行った際は必ず通信していたから。特に風船バトルをプレイしていた。カセットを持ってない人ともできてヘイホーが使えるのが懐かしいとなりました」（20代男性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「初めて親に買ってもらったゲームでした。当時DSしか家に置いておらず、兄弟でひたすら毎日ゲームに明け暮れていました」（20代女性／奈良県）、「どハマりして攻略本を買って最後までクリアしたから」（20代女性／福岡県）、「1番ゲームが好きでハマっていた時代の流行であったからです。難易度もクリア出来るものであり楽しめていたからです」（20代女性／青森県）といった声がありました。
2位：『マリオカートDS』（ニンテンドーDS）／36票2位には、携帯型ゲーム機『ニンテンドーDS』で気軽に楽しめる『マリオカートDS』が選ばれました。DSならではのタッチ操作や通信機能を生かし、友人同士で白熱したレースを繰り広げた思い出を持つ人も多いはずです。電車や休み時間といったちょっとした隙間時間でも盛り上がれる点が魅力で、対戦のドキドキ感と「もう一回！」と繰り返したくなる中毒性が世代を超えて愛されました。シンプルながらも奥深い駆け引きが、青春の一場面を彩った大きな要因になっています。
1位：『New スーパーマリオブラザーズ』（ニンテンドーDS）／41票1位に輝いたのは、横スクロール型アクションの魅力をよみがえらせた『New スーパーマリオブラザーズ』です。シリーズの原点を受け継ぎつつも、新しい仕掛けや多彩なステージ構成で、懐かしさと新鮮さを絶妙に融合させました。マルチプレイによる協力や競争の要素も人気を集め、友人や家族と一緒に笑い合いながら遊んだ記憶を残す作品です。DSという携帯機で手軽に遊べたこともあり、多くの20代にとって「子どもの頃に夢中になったマリオが再び戻ってきた」と強く感じさせたタイトルといえるでしょう。
