¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾®±àÎ¿±û¤µ¤ó¤Ï9·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢²áµî¤ÎÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü½ÐÅµ¡§¾®±àÎ¿±û¤µ¤ó¸ø¼°Instagram¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾®±àÎ¿±û¤µ¤ó¤Ï9·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²áµî¤ÎÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÈÂ²¤È¤ÎÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È

¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¤§¡×

¡Ö30ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¾®±à¤µ¤ó¡£²áµî¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò4ËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¿Æ¤Î¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤È¾¾ËÜ°ËÂå¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿»Ñ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤¬¾®±à¤µ¤ó¤ò¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â¡£Â³¤±¤Æ¡Ö30Ç¯´ÖÀ¸¤­¤Æ¤³¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¡¢Í§Ã£¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ëÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹´¶¼Õ¡×¤È¡¢¼þ¤ê¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´Î¾¿Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤Î¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ë¼Ì¿¿½é¿Æ¤Î¶ÛÄ¥´¶½Ð¤Æ¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¡ÖÎ¾¿Æ¤Î°¦¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ê¤ç¤¦·¯¤Ï°ËÂå¥Þ¥Þ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÍýÁÛ¤Î²ÈÂ²¤Ç¤¹¡×¤È¡¢½ËÊ¡¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¤Ç¤âÊì¤Ï±Ê±ó16ºÐ¡ª¡ª¡×

¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¾®±à¤µ¤ó¡£6·î23Æü¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤Ç¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î´ÔÎñ¤ò½Ë¤¦¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÊì´ÔÎñ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¤Ç¤âÊì¤Ï±Ê±ó16ºÐ¡ª¡ª¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£´é½Ð¤·¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)