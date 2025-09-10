今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第24週「あんぱんまん誕生」の第118回が9月10日に放送され、話題を呼んでいます。

嵩の絵本『アンパンマン』の物語を子どもたちに読み聞かせるのぶですが、反応は思わしくなく…。

劇中では一気に３年が経過して昭和48年へ。のぶはショートヘアになりました。のぶ以外の登場人物も白髪が増え、一気に年を重ねた雰囲気に。

のぶ（今田美桜さん）は八木（妻夫木聡さん）の会社で子どもたちに『アンパンマン』の読み聞かせをすることに。

だが、子どもたちは興味がないようで…。

しばらくして、嵩（北村匠海さん）が監督を務めた映画『やさしいライオン』が公開される。映画は好評を博す。

そして３年が経過し、昭和48年。

八木の会社で雑誌『詩とメルヘン』が創刊され、嵩は編集長として忙しい日々を過ごしている。のぶがアンパンマンの読み聞かせをしていることを知った嵩。

そんなある日、柳井家を訪れたのは、高知新報時代ののぶと嵩の上司、東海林（津田健次郎さん）だった。

＜視聴者の声＞

劇中では一気に３年が経過して昭和48年に。

マンションに引っ越しをしてから、サラサラのストレートヘアだったのぶは、ショートヘアになりました。白髪が増えた八木、「もうすぐ定年退職ばい」とぼやく健太郎。登場人物の年を重ねた変化に、SNSやコメントではさまざまな声がありました。

「のぶちゃん。髪型 3年で急に歳取った…」「年相応の雰囲気になったね〜」「のぶちゃん。どんな髪型しても似合う」「のぶさんの髪型素敵だった。あの頃の流行り？」「のぶが『アンパンマン』の読み聞かせを続けてきた３年間の尽力を、髪型の変化で ビジュアルに わかりやすいよう表現してるんだよね。」とのぶの変化に注目した声が多くありました。

３年で大きな変化があったのが八木です。会社名が「キューリオ」に変更になり、嵩を編集長に『詩とメルヘン』を創刊していました。外見も白髪が増えています。

「八木さん、白髪が良い感じ。ナイスミドルに役作りされていてさすが」「八木さん白髪は増えたけど、イケオジすぎる」「八木さんの白髪かっこいいな」「八木さんがちょっと白髪混じりになって昔よりちょっと優しく丸くなってる感じたまらない」との声が上がりました。

健太郎がまもなく定年を迎えることには、「けんちゃん定年？ そんな歳なの？」と驚く声が寄せられました。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの母・羽多子を江口のりこさん、のぶの妹・蘭子を河合優実さん、メイコを原菜乃華さん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。