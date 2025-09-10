ビーチバレーボールのプロ選手で男子日本代表の郄橋巧（33）に会った。活動拠点にしている福岡市の百道浜（ももちはま）で、この夏から小中学生を対象にビーチバレーの体験会を始めたと聞き、意図を知りたかった。

郄橋から出てきた言葉は「実は中学でいじめを受けていて…」だった。日焼けして、はつらつとしたアスリートの姿と、陰湿な「3文字」がどうしても結び付かなかった。

ロッカーを壊され、携帯電話を隠された。今は178センチの身長も当時は150センチ台。やり返さないことをいいことに、いじめはエスカレートしていった。勇気を振り絞って相談した先生は「本当につらかったら言ってね」と話すだけで具体的には動いてくれなかった。「こんな毎日がずっと続くのなら」と人生に区切りを付けようとしたこともあるという。

2024年末、福岡市内であったバレーボール教室で講師を務めた。女子中学生70人を前にあいさつ。事前に話す内容を決めていなかったが、不思議なぐらい言葉が出てきた。

「何度も死が頭をよぎった。でも、生きていたら日本代表にもなれたし、国内外ですてきな出会いもある。絶対に生きていてほしい。僕も味方になるから」。いじめ体験を公にしたのは初めてだった。

当時の郄橋は理不尽な目に遭いながらも学校は休まなかった。バレーボールを続けることだけを考えていたという。それは「生きている実感」が持てるからだった。

始めたのは小学生から。小柄だったこともあり、ポジションは守備専門のリベロ。誰よりも速く、低くボールに飛び込んだ。懸命に拾ったパスを仲間がつなぎ、得点が決まる。その瞬間にこそ「生きている実感」があった。小学校の卒業文集には「日の丸を背負って世界で戦う」と記した。

懸命に飛び込む郄橋巧（本人提供）

一方で「いじめはダサい」との思いが心を支えた。だからこそ無視してやり返さなかったのだが、それを自分の弱さと捉えられたくなくて、口にしてこなかった。

中学を卒業後は春日部共栄高（埼玉）に進学し、全国高校総体（インターハイ）では3位となった。了紱寺大（現SBC東京医療大、千葉）からビーチバレーに転向し、国内の第一人者として活躍しながら、3度挑戦した五輪出場はまだ果たせていない。パリ五輪の夢が破れた昨年は、現役引退を含めて自問自答を繰り返した。自分と向き合ったことで、いじめの経験を言葉にできたのかもしれない。

バレー教室でのあいさつの後、涙を浮かべる生徒の顔が見えた。「味方になる」という言葉を行動に移したのが体験会だった。

「いじめや人間関係の悩みがあれば、ぜひ足を運んでほしい。新しい道や場所を探すのも選択肢だし、コミュニティーが必要。笑顔になってくれたら『オールOK』です！」。プレーの上達はもとより、仲間とスポーツを楽しんでもらうのが一番の願いだ。「これから実現したいのは子どもたちの夢と居場所づくりです。関わってくれる人たちに『ワクワク』を届けたいんです」。参加者は郄橋のインスタグラムで募集しており、小中学生だけでなく、高校生も大歓迎だ。

郄橋の愛称は「博多のミスタービーチバレー」―。26年秋の愛知・名古屋アジア大会ではメダル獲得を目指している。

「生きることに悩んでいる子どもたちのためにも影響力を持ちたい。そのためには強くならなければ」。もう一つの目標は、いじめる側に「駄目だよ」と伝えられるようになること。どちらの立場にも向き合い、人生の広いコートで心もつないでいく。（西口憲一）