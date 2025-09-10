5度目のリハビリ登板が終了「自分が貢献できるところで投げるだけ」

ドジャースの佐々木朗希投手は9日（日本時間10日）、3Aオクラホマシティの一員として、ジャイアンツ傘下3Aサクラメント戦で5度目のリハビリ登板。4回2/3を投げて被安打3、三振は8個だった。今後はロサンゼルスに戻り、首脳陣と復帰について話し合う予定。中継ぎ登板の可能性について問われた佐々木は「日本の時も1回もやったことがないので、ぶっつけでできるかは分からない」と話した。

今回はリハビリ最終登板で、最速はこれまでの登板で最速の100.6マイル（約161.9キロ）をマーク。5回には3失点し、目安の90球に到達して降板となったものの、「僕の中ではそんなことが気にならないくらい良かった」と、4回までの内容に納得の表情を見せた。

今後はロサンゼルスの本隊に合流し、メジャー復帰の可能性を模索。「これからLAに戻って話すことになると思う。僕が決められることではないので、自分が貢献できるところで投げるだけ」と話した。

先発投手の頭数が揃っており、“中継ぎプラン”が浮上する可能性もある。ブルペン待機について佐々木は「そうなったら何回か練習しないと、失敗はできないので。入るんだったら、ブルペンの調整とかを何回か重ねないとなと思います」と、慎重な姿勢を示した。（上野明洸 / Akihiro Ueno）