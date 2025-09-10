¡Ö³Î¤«¤Ë°ì½ï¤Ë¡Ä¡×¸µÌÁÍ§¤¬¾Ú¸À¤¹¤ë¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÎÂÀ×¡¡1963Ç¯¤Î¡Ö¸¸¡×¤ÎÀ¾Å´³°¹ñ¿Íº¸ÏÓ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡ÚÁ´4²ó¡Ý¤¡Û
¡¡¡Ú£¡ÖËÜ¿Í¤ÎÄÉ²±¤«¤éÉâ¤«¤ó¤À°ì¤Ä¤Î²ÄÇ½À¡×¤«¤é¤ÎÂ³¤¡Û
¡¡1963Ç¯¤ËÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤È·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Îý½¬À¸¤È¤·¤Æ»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦E¡¦¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Îà°ì°÷á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¡¢Åö»þºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤òÃµ¤·¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¤ÎÃæÀ¾ÂÀ¤µ¤ó¡¢Ê¡²¬ºÇ¸å¤ÎÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿°ÂÉôÏÂ½Õ¤µ¤ó¤¬2Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î»þÂå¤ÎÁª¼ê¡¦¥³¡¼¥Á¤ÎÂçÈ¾¤¬µ´ÀÒ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¤ª¸µµ¤¤Ç¤¢¤í¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£¸µÊá¼ê¤ÎÃÓ±Ê¹ÀÇ·¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¡áËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒÆî¶è¡á¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö³Î¤«¤Ë°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¡×¤È¡£
¡¡ÏÃ¤òÊ¹¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¢¡
¡¡ÃÓ±Ê¤µ¤ó¤Î²óÁÛ¤ÏºòÆü¤Î»ö¤Î¤è¤¦¤ËÁ¯ÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÅö»þ¡¢2·³Áª¼ê¤ÎÎÀ¤¬¹áÄÇµå¾ì¡ÊÊ¡²¬»ÔÅì¶è¡¢¸½Â¸¤»¤º¡Ë¤ËÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¤½¤³¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂçÊ¬¾¦¶È¤«¤é62Ç¯¤ËÀ¾Å´¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÃÓ±Ê¤µ¤ó¡£¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢2·³¤ÇÃÃÏ£¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö»þ´ü¤ÏËº¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2·³¤Î±óÀ¬¤ËÂÓÆ±¤»¤º¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Åê¼ê¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤¿¤áÎÀ¤Ë¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ä¤¿¤éÇØ¤Î¹â¤¤³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤ì¤¬¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥È¥à¤È¤¤¤¦¡¢·»¤È°ì½ï¤Ç¤·¤¿¡£¥È¥à¤µ¤ó¤ÎÄÌÌõ¤Ç¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµåÎý½¬¤¹¤ë¤è¤¦¼óÇ¾¿Ø¤«¤é»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÃÓ±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢ÎÀ¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤Îµå¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¡£º¸ÏÓ¤Ç¡¢¥¹¥ê¡¼¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤«¤éÂ®µå¤ò¥Ð¥ó¥Ð¥óÅê¤²¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤ªÀ¤¼¤Ë¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¬¤¿¡¢µå¤ÏÂ®¤«¤Ã¤¿¡£ÊÑ²½µå¤â¾¯¤·Åê¤²¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤«¤é²¿ÅÙ¤«¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï2·³ÎÀ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÅêµåÎý½¬¤ËÍè¤¿¡£¼õ¤±¤ë¤Î¤ÏÃÓ±Ê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥¸¥ç¥ó¤ä¥¸¥ß¡¼¤È¸Æ¤ó¤Ç¿Æ¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÇòÌÚ¸¶¥Ù¡¼¥¹¡ÊÊ¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»Ô¡Ë¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼«Âð¤Ë¾·¤«¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÉáÄÌ¤ÎÆüËÜ²È²°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢À¾ÍÎ¼°¤Ë¾ö¤Î¾å¤Þ¤ÇÅÚÂ¤ÇÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ðÃÏ¤ÎÇäÅ¹¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÊÆ¹ñÌÃÊÁ¤Î¤¿¤Ð¤³¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø´ðÃÏÆâ¤Ç¤Ï¤À¤á¤À¡Ù¤È¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò½Ð¤Æ¤«¤é¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤Þ¤¸¤á¤Ê¼ã¼Ô¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤À¤±¤É¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤«¤é»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¤É¤ó¤ÊÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤«¡¢Ã¯¤«¤é¤âÀâÌÀ¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£2·³¤Î»î¹ç¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤·¡×¡£¤·¤Ð¤é¤¯µ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Îý½¬¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ëÆü¡¹¤ÎÃæ¡¢Ä¹¿È¤Î³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤Î¤³¤È¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃÓ±Ê¤µ¤ó¤â¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤â1943Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎàÆ±µéÀ¸á¡£¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿À¾Å´»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤³¤ÎÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡×¡£ÃÓ±Ê¤µ¤ó¤Ï¾Ð´é¤Ç¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¢¡
¡¡³Î¤«¤Ë¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÏÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î°ì°÷¤Ç¡¢Æ±Î½¤È´À¤òÎ®¤·¤¿¡£ÃÓ±Ê¤µ¤ó¤Î¾Ú¸À¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨Îý½¬À¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ë»×¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¼èºà¤Ç¡Öµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÊ¡²¬¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤±¤ÉÅö»þ¤Îº¯À×¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¡£Ê¿ÏÂÂæµå¾ì¤â¹áÄÇµå¾ì¤â¼è¤ê²õ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ïºë¶Ì¡¦½êÂô¤Ë°Ü¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÇòÌÚ¸¶¥Ù¡¼¥¹¤âº£¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¹¤Ï¿·¤·¤¤·úÊª¤Ë¾å½ñ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊ¡²¬¤òºÆË¬¤·¤¿»þ¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¯¤Î¤«¡©¡¡²¿¤«´¶³´¤òÊú¤±¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¸½ºß¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ñÄ¹·óCEO¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄ¹¤¯ÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿¿ÍÀ¸¤Îà½ÐÈ¯ÅÀá¤ò¾¯¤·¤À¤±¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡£¤½¤¦´ê¤¦¡£¡Ê±öÅÄË§µ×¡Ë¡á¤ª¤ï¤ê