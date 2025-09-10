¡Ö¥Ð¥Ã¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ®¤¯¡Ä¡×ËÜ¿Í¤ÎÄÉ²±¤«¤éÉâ¤«¤ó¤À°ì¤Ä¤Î²ÄÇ½À¡¡1963Ç¯¤Î¡Ö¸¸¡×¤ÎÀ¾Å´³°¹ñ¿Íº¸ÏÓ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡ÚÁ´4²ó¡Ý£¡Û
¡¡¡Ú¢¡ÖËèÆüÀ¾Å´ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÎÂ³¤¡Û
¡¡1963Ç¯¤ËÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤È·ÀÌó¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áª¼êÅÐÏ¿¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÊÆºß½»¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦E¡¦¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¢¡
¡¡À¾Å´µåÃÄ¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤â¤Î¤Î»ä¤ÎÎ©¾ì¤äÌò³ä¤ÏÀâÌÀ¤µ¤ì¤º¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÎý½¬¤ËÎå¤àÆü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÅÙ¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Î»î¹ç¡Ê¹ÈÇòÀï¡©¡Ë¤Ç¡¢2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬»ä¤ÎÌ¾Á°¤ÈÇØÈÖ¹æ¤ò¸Æ¤Ó¾å¤²¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2·³¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ¹Åç¤È¿À¸Í¤Ø¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡£¹Åç¤Ç¤Ï¸¶ÇúÅê²¼¤Îµ²±¤¬¤Þ¤À¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ãç´Ö¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÈ¿ÊÆ´¶¾ð¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¤ÎÃæÀ¾ÂÀ¤µ¤ó¤Ë¤â²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢ÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ®¤¯¤Æ·ã¤·¤¯¡¢¥Ý¥ó¤È²»¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ðÈøÏÂµ×Åê¼ê¤Ë¤âÌÌ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼êÃç´Ö¤Ç°ìÈÖ¿Æ¤·¤¯¤·¤¿¤Î¤ÏÆâÌî¼ê¤Î¥¦¥¨¥À¤µ¤ó¡Ê¿¢ÅÄÀ¬ºîÆâÌî¼ê¡©¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤Ï¤È¤Æ¤â¿ÆÀÚ¤ÇÎÉ¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£ÇòÌÚ¸¶¥Ù¡¼¥¹¤Ë¾·¤Í¼¿©¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¢¡
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤½¤Î»þ¡¢À¾Å´¤Ë¤¤¤¿³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ë¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬ÆþÃÄ¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢À§Èó²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¡×¤È´«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é·ÀÌó±äÄ¹¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹µåÃÄ¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆþÃÄ¤ÎÁêÃÌ¤Ï¤ª¤í¤«²¿¤ÎÏÃ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤«¤Ä¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¤½¤Î»þ½é¤á¤Æµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹´Ø·¸¤Ï¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½éÂå´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¥Ó¥ë¡¦¥ê¥°¥Ë¡¼¤µ¤ó¤ä¡¢¸å¤ËÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤¹¤ë¸µÅê¼ê¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥ì¥â¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç³«¤«¤ì¤ë¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼è¤ê·×¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2»î¹ç¤ÇÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ¤Ï0¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°½ªÎ»¸å¡¢·ÀÌó¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö2A¤Ç¡×¤È¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ÀÌó¶â¤ÇÂÅ¶¨ÅÀ¤¬¸«¤¤¤À¤»¤ººÇ¸å¤ËÃÇ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢Ìîµå¤«¤éÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ç¥Û¥Æ¥ë´Ø·¸¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¶È³¦¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤¬¤¿¤¯¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÀ§ÈóÊ¡²¬¤ÎÃÏ¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¢¡
¡¡¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ø¤Î¼èºà¤ò½ª¤¨¡¢°ì¤Ä¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¡£¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÏÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡Îý½¬À¸¡£¤«¤Ä¤Æ¥×¥íÌîµå¤Ë¤¢¤Ã¤¿·ÀÌó·ÁÂÖ¤À¡£»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿Áª¼êÏÈ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤òµåÃÄ¤Ï¡ÖÎý½¬À¸¡×¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤·¤¿¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î1¡¢2·³¤Î¸ø¼°Àï¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·ÀÌó¤âÁª¼ê¤ÈµåÃÄ¤Î´Ö¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¡¢¥ê¡¼¥°²ñÄ¹¤ä¥×¥íÌîµå¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤¬¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï°ËÅì¶Ð¤µ¤ó¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤äÂçËÂÙ¾¼¤µ¤ó¡ÊÃæÆü¡Ë¤¬µåÃÄ¿¦°÷¤Î¸ª½ñ¤ÇÎý½¬À¸°·¤¤¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸å¤ËÃ±ÆÈ¤Ç¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢µåÃÄ¤Ë¤è¤ë¡Ö°Ï¤¤¹þ¤ß¡×¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ê92Ç¯¤Ë¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ33¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¸ø¼°Àï¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Îý½¬À¸¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬ÍýÍ³¤À¡£
¡¡¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤ÆÀ¾ÉðµåÃÄ¤¬·ÀÌó½ñ¤òÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥ê¡¼¥°²ñÄ¹¤Î¾µÇ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Ç¸À¤¨¤Ð¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¾µÇ§¤¬Ìµ¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤¬Íè¤¿¤È¤¤¤¦¡£À¾Å´¤¬Îý½¬À¸ÍÑ¤Î·ÀÌó½ñ¤ò¿·µ¬¤ËºîÀ®¤»¤º¡¢»ÙÇÛ²¼Áª¼êÍÑ¤Î¤â¤Î¤òÎ®ÍÑ¤·¤¿²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Ìîµå¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¹â¹»¤Î¤ß¤Ç¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î·Ð¸³¤â¤Ê¤¤¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¡£À¾Å´Â¦¤È¤·¤Æ¤ÏÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤·¡¢ÎÏ¤¬¤Ä¤±¤Ð»ÙÇÛ²¼¤Ë¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÉáÄÌ¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·À¾Å´µåÃÄ¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ë·ÀÌó·ÁÂÖ¤òÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹Á°¤Ë¡¢³Î¤«¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤À¤¢¤ë¡£¡Ê±öÅÄË§µ×¡Ë¡Ú¤¤ËÂ³¤¯¡Û