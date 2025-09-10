ÊÆ·³ÇòÌÚ¸¶¥Ù¡¼¥¹¤«¤é¡ÖËèÆüÀ¾Å´ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡Ä¡×1963Ç¯¤Î¡Ö¸¸¡×¤ÎÀ¾Å´³°¹ñ¿Íº¸ÏÓ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡ÚÁ´4²ó¡Ý¢¡Û
¡¡¡Ú¡¡Ö»ä¤ÏÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËºßÀÒ¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ÎÂ³¤¡Û
¡¡¡Ö1963Ç¯¤Ë·ÀÌó¤·¤¿À¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¿ÊÆ¹ñºß½»¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦E¡¦¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ·³ÈÄÉÕ´ðÃÏ¤Î½ÕÆü¸¶½»ÂðÃÏ¶è¡ÊÄÌ¾ÎÇòÌÚ¸¶¥Ù¡¼¥¹¡¢Ê¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»Ô¡Ë¶á¤¯¤ÎÊÆ·³¥Ï¥¦¥¹¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£³Î¤«¤Ë·ÀÌó½ñ¤Î½»½ê¤â¤½¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÄÉÕ´ðÃÏ¤Ë¤¤¤Æ¡¢À¾Å´¤È·ÀÌó¤·¤¿³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥ï¥¤¥ä¥Ã¥ÈÁª¼ê¤È¥Þ¥ê¥ª¥ó¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ëÅê¼ê¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¡£Ï¢¹ç¹ñ·³Åý¼£¤Î»þÂå¡¢¶¦¤ËÈÄÉÕ´ðÃÏ¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢Ìîµå·Ð¸³¤òÇã¤ï¤ì1952Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï´ðÃÏ¤ÎµÙÆü¤Î¤ß¤Ç½µ2ÆüÄøÅÙ¡£¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È·ÀÌó¡×¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾µåÃÄ¤Ç¤âÊÆ·³½êÂ°Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢54Ç¯¤Ë¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤¬¡ÖÊÆ·³¶ÐÌ³Ãæ¤ÎÁª¼ê¤ÎºÎÍÑ¤Ï¼«½Í¤¹¤ë¤è¤¦¡×¤ÈÄÌÃ£¤ò½Ð¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÁª¼ê¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆàÆþÃÄá¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¢¡
¡¡8·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢À¾ÉðµåÃÄ¤«¤é¡Ö¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¼èºà¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£À¾Å´¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¡¢Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï»³¤Û¤É¤¢¤ë¡£µåÃÄ¿¦°÷¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤È²óÀþ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÁ°¤ËºÂ¤Ã¤¿¡£
¡¡²èÌÌ±Û¤·¤ËÂÐÌÌ¤·¤¿¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢Â¹¤È²á¤´¤¹½µËö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼ã¡¹¤·¤¤¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¡×¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£¾Ð´é¤ä½êºî¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¤¢¤¤¤µ¤Ä¤â¤½¤³¤½¤³¤Ë¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆþÃÄ¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¸ì¤¬¤¦¤Þ¤¤·»¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡Ê¥È¥à¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¡¢µåÃÄ¤Ë¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£À¾Å´¤Ë¤ÏÅö»þ¡¢Æü·Ï2À¤¤Î¼ãÎÓÃé»Ö¤µ¤ó¤¬¥³¡¼¥Á¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¹ç³Ê¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥¹¥â¡¼¥ë»á¤Ï¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¢¡
¡¡»ä¤Ï1943Ç¯11·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÊÆ¥ß¥·¥¬¥ó½£¥«¥é¥Þ¥º¡¼¤Î½Ð¿È¤Ç¤¹¡£Éã¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¤ÏÊÆ¶õ·³¤Î¾åµéÁâÄ¹¤Ç1960Ç¯¤ËÈÄÉÕ´ðÃÏ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Êì¤È·»¡¢»ÐËå¤È¤È¤â¤ËÍèÆü¤·¡¢ÇòÌÚ¸¶¥Ù¡¼¥¹¤Î¶á¤¯¤ÇÊë¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÆüÁ°¤Ï¡¢¥«¥ó¥¶¥¹½£¥µ¥é¥¤¥Ê¤Î¹â¹»À¸¤Ç¤·¤¿¡£Ìîµå¥Á¡¼¥à¤ÎÅê¼ê¤Ç¡¢¥È¥à¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½£¤ÎÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç²¿ÅÙ¤âÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬¤Ç¤ÏÈÄÉÕ´ðÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¹â¹»¤ËÅ¾¹»¤·¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤âÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¡¢µ¢ÊÆ¤·¥ß¥·¥¬¥ó½£¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥ß¥·¥¬¥óÂç¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë´¨¤¯¤Æ´Ä¶¤Ë¤Ê¤¸¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ºÆ¤ÓÇòÌÚ¸¶¥Ù¡¼¥¹¤ËÌá¤ê¡¢²ÈÂ²¤È¾Íè¤Î¤³¤È¤òÁêÃÌ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤¬¥×¥íÌîµå¤ÎÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£60Ç¯11·î¤ËÊ¿ÏÂÂæµå¾ì¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÆüÊÆÌîµå¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÂÐÁ´ÆüËÜ¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¡¢Ê¡²¬¤Ë¤â¥×¥íµåÃÄ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤½¤Î»þ½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¢¡
¡¡»ä¤Î¿ÈÄ¹¤Ï185¥»¥ó¥Á¡£º¸ÏÓ¤Ç¡¢¥¹¥ê¡¼¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤«¤éÅê¤²²¼¤í¤¹Â®µå¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼óÇ¾¿Ø¤Ë¤è¤ë¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢63Ç¯4·î29Æü¤ËÊ¿ÏÂÂæµå¾ì¤Î²ñµÄ¼¼¤Ç·ÀÌó½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ÀÌó°ì»þ¶â10Ëü±ß¡¢µëÎÁ¤Ï·î³Û3Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£19ºÐ5¥«·î¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢ÆþÃÄ¸å¤Î¾Ü¤·¤¤¹ÔÆ°ÆâÍÆ¤Þ¤Ç¤ÏÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÊ¡²¬¤ØÄÌ¤¤¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶Ú»ýµ×ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ëÁö¤ê¹þ¤ß¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¡£¥ì¥Õ¥È¤È¥é¥¤¥È¤Î¥Ý¡¼¥ë¤Î´Ö¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¡¢³°Ìî¤Ç¤Î¥Î¥Ã¥¯¡¢Áª¼ê¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÁö¤ëÎý½¬¤ò¤³¤Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿ÏÂÂæµå¾ì¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë»þ¡¢ÂÇµå¤¬É¨¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥Ã¥°¥¢¥¦¥È¤ËÌá¤ë¤È¡¢Ãç´Ö¤¬¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ÆÄË¤ß¤¬ÏÂ¤é¤®¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥¹¥×¥ì¡¼¤ò»È¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜÌîµå¤ÎÀè¿ÊÀ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åêµå¤â¥³¡¼¥Á¤Î»ØÆ³¤Ç¥¹¥ê¡¼¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤«¤é¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤â¤³¤³¤Ç³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ã´Åö¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï±Ñ¸ì¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¯¡¢»ä¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤ë¤«ÀâÌÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ËèÆüÀ¾Å´ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ»þ´ÖÄÌ¤ê¤Ëµå¾ì¤Ø¹Ô¤¡¢°ìÀ¸·üÌ¿Îý½¬¤·¤Æ²È¤Ëµ¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê±öÅÄË§µ×¡Ë¡Ú£¤ØÂ³¤¯¡Û