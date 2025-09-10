57歳・大沢たかお、夕日を背に爽やか笑顔「神々しい」「夕陽より大沢さんの方が眩しい」「もうすぐ還暦の笑顔にみえません」
俳優の大沢たかお（57）が9日、自身のインスタグラムを更新。夕日をバックにした美しいショットを公開した。
【写真】「もうすぐ還暦の笑顔にみえません」夕日をバックに美しいショットを披露した大沢たかお
同日に大阪・道頓堀にて開催された、自身が主演・プロデューサーを務める映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』大阪プレミアイベントの際に撮影されたものとみられ、美しい夕日を背に白のシャツで爽やかな笑顔を見せるショットを2枚アップした。
この投稿にファンからは「夕日がまるで大沢さんのオーラのよう」「夕陽より大沢さんの方が眩しい」「もうすぐ還暦の笑顔にみえませんね〜」「きゃぁ〜〜〜天帝さまに後光が」「神々しい」「最高すぎます」「大沢さんの為に夕陽が輝いてます」「こんな夕日が似合う人、他にいる〜？」などのコメントが寄せられている。
