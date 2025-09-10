相川七瀬、18歳迎えた次男の“顔出し”全身ショット 息子2人の誕生日を祝福「乙女座ブラザーズ」
歌手の相川七瀬（50）が10日、自身のインスタグラムを更新。18歳の誕生日を迎えた次男・りおさんの“顔出し”全身ショットを公開した。
【写真】18歳迎えた相川七瀬の次男・りおくんの“顔出し”全身ショット
5日にブラジルで初の単独ライブを開催した相川。りおさんの誕生日は一緒にブラジルで迎えたそうで、街中で撮影されたりおさんの“顔出し”全身ショットをアップした。
また「乙女座ブラザーズ」と、今月6日に24歳の誕生日を迎えた長男については、「留守番だったけど、おじいちゃんと焼肉やってる楽しい動画が（ブラジル国旗の絵文字）に送られてきた 帰って盛大にもう一度焼肉だ」とつづり、ともに9月生まれの子どもたちを祝福。息子の成長を喜ぶ“母の顔”をのぞかせている。
希望のプレゼントは2人とも「聞いたらスーツケースらしい 確かに実用的で良いね」と明かした。
これに対しファンからは「お誕生日おめでとうございます」「成長が早い」「キマってる」などのコメントが寄せられている。
相川は2001年2月に一般男性と結婚。同年9月に長男、07年9月に次男、12年9月に長女を出産した。
