　歌手の相川七瀬（50）が10日、自身のインスタグラムを更新。18歳の誕生日を迎えた次男・りおさんの“顔出し”全身ショットを公開した。

　5日にブラジルで初の単独ライブを開催した相川。りおさんの誕生日は一緒にブラジルで迎えたそうで、街中で撮影されたりおさんの“顔出し”全身ショットをアップした。

　また「乙女座ブラザーズ」と、今月6日に24歳の誕生日を迎えた長男については、「留守番だったけど、おじいちゃんと焼肉やってる楽しい動画が（ブラジル国旗の絵文字）に送られてきた 帰って盛大にもう一度焼肉だ」とつづり、ともに9月生まれの子どもたちを祝福。息子の成長を喜ぶ“母の顔”をのぞかせている。

　希望のプレゼントは2人とも「聞いたらスーツケースらしい 確かに実用的で良いね」と明かした。

　これに対しファンからは「お誕生日おめでとうございます」「成長が早い」「キマってる」などのコメントが寄せられている。

　相川は2001年2月に一般男性と結婚。同年9月に長男、07年9月に次男、12年9月に長女を出産した。