◇W杯南米予選 ボリビア1―0ブラジル（2025年9月9日 ボリビア・ラパス）

26年W杯北中米大会の南米予選の最終節が9日に行われ、ボリビアがホームでブラジルを1―0で破り、大陸間プレーオフ（PO）出場を決めた。

既に本大会ストレートインの上位6カ国は確定済みで、7位の座を懸けて勝ち点1差のベネズエラとPO枠を爭う構図だった。初出場を狙うベネズエラがホームでコロンビアに3―6で敗れたことにより、勝利したボリビアが逆転で7位に浮上。約半世紀ぶりに出場した1994年米国大会以来4度目となるW杯出場へのチャンスを手にした。

試合は地元メディアによるとサッカースタジアムとしては史上2番目に高い標高4100メートルの高地で行われ、地の利を生かしたボリビアがPKでの決勝点で前節チリ戦から先発9人を入れ替えたセレソンを制した。

10カ国が総当たりの合計18試合を行った南米予選の最終順位は以下の通り

1位アルゼンチン

2位エクアドル

3位コロンビア

4位ウルグアイ

5位ブラジル

6位パラグアイ

以上が本大会ストレートイン

7位ボリビア＝大陸間プレーオフ

8位ベネズエラ

9位ペルー

10位チリ