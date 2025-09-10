¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤¬¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç50¹æÅþÃ£¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¹ë²÷ÃÆ¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤¨¤°¤¤¤Ê¡×¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î°ìÈ¯¤ËÂ³¤¯¤«ÂçÃ«¤Ë¤â´üÂÔ¤ÎÀ¼
¡þMLB ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º 9-3 ¥á¥Ã¥Ä(ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¢¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯)
¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¤¬¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°°ìÈÖ¾è¤ê¤Î50¹æËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬4-1¤È¥ê¡¼¥É¤¹¤ë7²ó¤Ë¡¢2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂè4ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÁê¼ê¤Î2ÈÖ¼ê¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ø¡¼¥²¥ó¥Þ¥óÅê¼ê¤¬5µåÌÜ¤ËÅê¤¸¤¿¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤È¤é¤¨¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤ËÆÃÂç¤Î50¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¤ÏÁ°²ó¡¢ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤¬ÆüËÜ»þ´Ö8·î29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¡£1»î¹ç4È¯¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè11»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤Ç¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë50ËÜ¤ÎÂçÂæ¤Ë¤âÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê·Ú¡¹Èô¤Ð¤¹¤ó¤«¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤¨¤°¤¤¤Ê¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë°ìÊý¡¢¡Ö50¹æÅþÃ£¤«¡¢ÂçÃ«¤âº£Æü2ËÜÂÇ¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Öº£Æü¤ÏÂçÃ«¤µ¤ó¤Ë¤âÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Í¤Ð!!¡×¤È¡¢¸½ºß48ËÜ¤È2ËÜº¹¤ÇÄÉ¤¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤È¤ÎËÜÎÝÂÇÁè¤¤¤Î¹ÔÊý¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£