¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ï9Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¸Þ²ó¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£5¡½0¤Î¸Þ²ó¤Þ¤Ç2ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡¢1»Íµå¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚ¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï6¡½1¤Ç¾¡¤Á¡¢Ï¢ÇÔ¤ò3¤Ç»ß¤á¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄ¤Ï¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÇÀèÈ¯¤ò³°¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤¬¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ç11»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë3¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ®¤Ç50¹æ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£