イリーナ・ザルツカさんが２０２５年６月９日にインスタグラムに投稿した写真/from Iryna Zarutska/Instagram

（ＣＮＮ）米ノースカロライナ州の列車内で、ウクライナ難民の女性（２３）が男に刃物で襲われて殺害される事件があった。トランプ政権が民主党地盤の都市で犯罪取り締まりの強化を宣言する中で、今回の事件は新たな火種となている。

シャーロット・メクレンバーグ警察によると、事件は同州シャーロットを走るライトレール列車の車内で８月２２日午後１０時ごろ発生。女性がのどを刃物で刺されたという通報があった。事件については米連邦捜査局（ＦＢＩ）も捜査している。

殺害されたイリーナ・ザルツカさんは２０２２年、ロシアとの戦争が続くウクライナを母や兄弟姉妹と共に逃れ、米国で新しい生活を始めた。才能あるアーティストで、ピザ店で働きながら動物診療助手になることを夢見ていた。

デカルロス・ブラウン容疑者（３４）は負傷して病院に搬送され、殺人の罪に問われている。事件当時はホームレスで、裁判所の記録によれば前科や前歴があり、心の健康問題に苦しんでいたと家族は話している。

公開された防犯カメラの映像には、列車に乗車したザルツカさんがが容疑者の前の席に座る姿が映っている。イヤフォンをして勤務先のピザ店のＴシャツ姿のザルツカさんは、スマートフォンの画面を見つめていた。

乗車のおよそ４分半後、ブラウン容疑者がポケットからナイフを取り出して、スマートフォンを見続けているザルツカさんに襲いかかった。

ザルツカさんはひざを抱えてうずくまり、口に手を当てて容疑者を見上げていたが、約１５秒後、床に倒れた。

襲撃が起きるまで、２人の間には何のやり取りもなかった。

裁判官はブラウン容疑者について、地元の病院で６０日間の観察を行うよう命じた

事件の映像が公開され、大統領顧問だったイーロン・マスク氏がこの事件について何度もＸにポストしたことで、ザルツカさんの死は全米で注目を浴びた。トランプ政権高官からは、地元自治体を非難する声が相次いでいる。

容疑者の過去

ブラウン容疑者は、過去に強盗や窃盗、不法侵入などで有罪判決を受けた前科があった。

ノースカロライナ州の記録によると、危険な武器を使った強盗事件では５年あまり服役していた。同州では今回の事件を除き、ブラウン容疑者が関係する１４件の事件が記録されている。起訴された件数は不明。

２０２０年に５年の刑期を終えて出所したブラウン容疑者について、姉妹のトレイシー・ブラウンさんは「まるで別人だった」とＣＮＮに語った。会話も仕事も長続きせず、統合失調症と診断されて幻覚や被害妄想などの症状に悩まされていたという。２２年には自分の姉妹を襲って逮捕されたが、姉妹はブラウン容疑者の精神状態を懸念して被害届を取り下げた。

トレイシーさんによると、ブラウン容疑者は政府が自分にチップを埋め込んだと何度も口にしていたという。

ザルツカさんを襲った理由を尋ねると、「彼女が私の心を読んでいたからだ」と答えた。

ブラウン容疑者は今年に入り、緊急通報の９１１番を不正に使用した罪で訴追された。裁判所の記録によると、自分の食事や歩行や会話を制御する「人工物」について捜査するよう警察に頼んだところ、警官から「医学的な問題なので自分たちにできることは何もない」と告げられ、腹を立てて９１１番に通報したとされる。

裁判所は、次回審理に出廷することを条件として、ブラウン容疑者を釈放した。ホワイトハウスは、この釈放のためにブラウン容疑者が自由になり、数カ月後に罪のない女性を殺害するに至ったとして非難している。

メクレンバーグ郡とノースカロライナ州の共和党陣営は、１０日に記者会見を開いて「公共の安全を守れなかったビ・ライルズ市長などシャーロットの民主党指導部の失態を白日にさらす」と宣言した。

犯罪抑止を理由に都市部への部隊派遣を推し進めるドナルド・トランプ大統領も今回の事件を非難。容疑者を「狂った男、狂人」呼ばわりした。

防犯カメラの映像についてトランプ大統領は「恐ろしすぎて見るに堪えない」「彼女はただあそこに座っていただけなのに」と述べ、被害者の遺族に哀悼の意を表して暴力犯罪を「根絶させる」と強調。「恐ろしい殺人事件には、恐ろしい行動が必要だ」と強調した。

運輸相が補助金の削減に言及

シャーロット市のライルズ市長は当初の対応をめぐって非難の的になった。８日の声明では裁判制度を批判して、公共交通機関の安全対策を強化すると約束した。

運輸省のショーン・ダフィー長官は７日、Ｘに「シャーロット市長はメディアがあなた方に醜い真実を見せることを望んでいない。なぜか？ それは市長や市の職員に責任があるからだ」と書き込んでライルズ市長を批判。８日には、ライトレール列車に対する連邦政府の補助金を削減する可能性を検討していると発言した。

シャーロット・メクレンバーグ警察によると、今年１〜６月の半年間に発生した殺人、強制性交、強盗、暴行、銃撃などの凶悪犯罪の件数は、前年同期比で２５％減少した。全体の犯罪件数は８％減だった。

ザルツカさんはウクライナ首都キーウのカレッジで美術と修復の学位を取得して卒業。英語も堪能で、米国では動物診療助手になることを目指し、近所の住民のペットを散歩させたりしていた。勤務先のピザ店でも同僚に愛されていた。