¡Ö¤â¤¦¤¹¤°Ç¯ÎðÈó¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¹ÈÇò½Ð¾ì²Î¼ê¤¬ÆÍÁ³¤ÎÀë¸À¡ÄÄ´¤Ù¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¡Ö¤¨¡¼¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¸¡×¥ê¥È¥°¥ê£Í£Á£Ù£Õ¤Ë¶Ã¤
¡¡£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð¾ìÎò¤Î¤¢¤ë¿Íµ¤²Î¼ê¤¬¡¢¡ÖÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½¹ð¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¤ï¤¿¤·¤ÎÇ¯Îð¤âÈó¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡££¶¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ì£é£ô£ô£ì£å¡¡£Ç£ì£å£å¡¡£Í£ï£î£ó£ô£å£ò¡×¤Î£Í£Á£Ù£Õ¤À¡£
¡¡ÆÍÁ³¤ÎÀë¸À¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¤¢¤é¤Þ¤æ¤Á¤ã¤ó¤âÈó¸ø³«¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Í¡ª¡©¡×¡Ö¤¨¡¼¡©¡ª£Í£Á£Ù£Õ¤Á¤ã¤ó¤È¥¢¥µ¥Ò¤Á¤ã¤óÇ¯ÎðÈó¸ø³«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡¼¡¼¡¼¡©¡©¡©¡×¡ÖÇ¯ÎðÈó¸ø³«¤ÎÆ±¤¤ºÐ¥³¥ó¥Ó¤À¤Í¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¢¥µ¥Ò¤âÇ¯Îð¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤ÏÍÍ¡¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö£÷£é£ë£é£ð£å£ä£é£áÄ´¤Ù¤¿¤é¤¢¡¼¤µ¡¼¤·¤Ã¤«¤êºÜ¤Ã¤Æ¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¤È»×¤ï¤ºÄ´¤Ù¤ë¿Í¤â¡£¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤¹¤«¡ª¡ª¡ª¡ª¾Ð¡×¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÇ¯Îð¡È¤â¡É¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Þ¤æ¤Ï¸«¤¿ÌÜ¼ã¤¤¤«¤é¤º¤Ã¤È£²£°ÂåÁ°È¾¤Î¥®¥ã¥ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¹¤ë¾Ð¡×¡ÖÈó¸ø³«¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡£Âç¾æÉ×¡ª¡ª¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¤«¤é¡ª¡ª¡×¡Ö¤¨¡¼¡ª²¿¸Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤¨¡ª¡ª¾Ð¾Ð¡×¤ÈÊ¨¤¤¤¿¡£