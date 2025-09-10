都心マンションの高騰はいつまで続くのだろうか。不動産経済研究所の発表によれば、東京23区で今年1〜6月に販売された新築マンションの平均価格は、前年同期比で約20％増の1億3064万円。住宅価格高騰の流れは中古物件にも波及しており、不動産調査会社の東京カンテイのレポートによると、東京23区で2025年7月に売り出された中古マンションの平均売出価格（70平米あたり）は1億477万円と最高値を更新。“億超え”は3か月連続だという。

【写真を見る】不動産コンサルタントがおすすめする3つの新築タワマン

「なるべく都心」で「なるべく駅近」の物件を選べと言われても…

ここ数年続く住宅価格の高騰は、都心に近づくにつれてより顕著に表れている。

東京で最も注目すべき「再開発エリア」とは

「東京23区」全体での中古マンション価格が、70平米あたりで1億477万円に到達したのは前述の通りだが、これを都心6区（千代田・中央・港・新宿・文京・渋谷）に絞るとどうなるだろうか。

同じく東京カンテイのレポートによれば、都心6区の中古マンションの70平米あたり売出価格の平均は1億6699万円と、高騰の度合いが際立っているのが分かる。

こうした実情から、経済誌などの解説記事では、新たにマンションを購入する際には少し背伸びをしてでも「なるべく都心」で「なるべく駅近」の物件を選ぶ方が良い、という論調が目立っている。

しかし、「言うは易し」である。一番の問題は、好立地のマンションはもはや「少し背伸び」したぐらいでは購入できないレベルにまで値上がりしてしまっていることにあるからだ。

では、これからマンションを購入しようとする人には、どのような選択肢が残されているのだろうか。

不動産コンサルタントの岡本郁雄氏は、

「注意深く探せば、新築マンションでも“まだ買える”好条件のマンションは残っています」

と話す。岡本氏が太鼓判を押す「新築マンション3選」とはどこか――。

最注目の再開発エリアはずばり…

岡本氏によれば、物件選びを進めるにあたり重要なポイントは、マンションの建つエリアの「将来性」にある。

「キーワードは再開発です。中でも国の指定する『都市再生緊急整備地域』は、これからドラスティックに街の魅力が大きく高まるエリアと言えます」（岡本氏）

「都市再生緊急整備地域」とは、都市再生の拠点として、都市開発事業などを通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき、と国が判断した地域のこと。東京都では品川駅や湾岸エリア、渋谷駅や新宿駅周辺などが対象となっている。

「その中で最も注目すべきは、東京駅周辺の再開発です。何しろ規模の桁が違う。2026年竣工予定の地上51階建てトフロムヤエスタワーや、2028年竣工予定の地上62階建て高さ約390ｍのトーチタワーなど、日本橋エリアを含めた広範囲な場所で再開発が続きます。トーチタワーは、大阪万博の大屋根リングを手掛けた建築家・藤本壮介さんも頂部デザインを担当しています」（同）

岡本氏は再開発のメリットを「ドミノが起き上がるように、新たなスペースが生み出されること」という。

「再開発で古いビルが取り壊されたあと、その空き地により大規模な建物ができ、ちょうど倒れたドミノが起き上がるように、新たな大きなスペースが生まれるのです」（同）

コロナ禍ではリモートワークが普及したことで、郊外や地方への移住が進んだが、結局は“都心回帰”が起こり、東京への人口流入の流れが加速している。

「コロナの時に企業の地方移転が思うように進まなかったのは、地方に企業のオフィスが入居するための“箱”が不足していたためです。やはりスペースの余白を作るというのはとても大切で、なぜならそれが人の流れを作るからなんです」（同）

ホンダは2029年に現在の青山一丁目から、創業の地である東京駅近くの八重洲に本社を移転することを発表した。このように、東京駅周辺では、再開発が進むことで今後さらに新たなスペースが生まれ、企業のオフィスや新規出店で、エリアの雇用や集客力がますます拡大するはずだ。

「東京駅へのアクセスが良好な物件は、これからも資産性が期待できるでしょう」（同）

1億円前後で買える不動産コンサルタントのおすすめ新築マンション

では、本題である東京駅へのアクセスが良好で“まだ買える新築マンション”は、

「東京駅までのアクセスがよく、これから分譲が開始されるマンションで、注目している物件が3つあります。1つ目は、三井不動産レジデンシャルが分譲する地上43階建て免震構造のタワーマンション『パークタワー柏の葉キャンパス』です。総戸数629戸の大規模マンションで、つくばエクスプレスの柏の葉キャンパス駅から徒歩1分に立地、秋葉原駅まで30分台とアクセスも良好です」（岡本氏）

千葉県の柏の葉キャンパス駅は2005年のつくばエクスプレス開通に合わせて街開きされた比較的新しい街で、駅周辺には「ららぽーと」や東京大学のキャンパスなどが並ぶ。

「2025年11月下旬販売開始予定で、予定販売価格は、3000万円台〜2億8000万円台。予定最多販売価格帯は、1億400万円台です。坪単価は、400万円台前半と予想しています」（同）

都心で2億超えの新築マンションも珍しくない今、大手デベロッパーの駅近タワーマンションが1億円程度で買えるとあれば、興味を持つファミリー層も多そうだ。

再開発進む東京駅まで1本でアクセスできる2物件

「2つ目は、大和ハウス工業などが手掛ける『プレミストタワー船橋』です。船橋駅徒歩2分の立地で、駅前の新しいランドマークになる物件。東京駅までは総武線快速で乗り換えなしで約25分。ショッピングセンターの船橋フェイスに隣接し、買い物の便も抜群です」（岡本氏）

こちらも所在地は千葉県となるが、総武線快速で直通であることから、東京駅周辺の再開発の恩恵をより直接的に受けることができる。

「販売開始は来年2月の予定で、価格は未定ですが希少立地だけに坪単価は500万円を上回る設定になるのではないでしょうか。3LDKタイプなら1億円台前半のイメージです。東京駅へのアクセスの良さから評価も高く、人気の物件になりそうです」（同）

都心へのアクセスに加え、駅の反対側には東武百貨店やイトーヨーカドーがあるなど、生活利便性が高いことも注目を集める理由だ。

「そして3つ目が、三菱地所レジデンスなどが手掛ける地上50階建て総戸数1438戸の『ザ・パークハウス武蔵小杉タワーズ』です。武蔵小杉駅から徒歩３分と徒歩4分のツインタワーで、東京駅までは横須賀線で1本、約20分とかなりアクセス良好です」（同）

デザイン面でも特徴があるといい、

「建築家の隈研吾氏がデザイン監修を行っており、デザインコンセプトは、『大地から生える二本の大樹』。『まち一体型複合開発』として、広場や子育て支援施設も整備されます」（同）

武蔵小杉と言えば多くのタワマンが立ち並ぶ、いわば“タワマン激戦区”。そのため通勤ラッシュの駅混雑を思い浮かべる人も多そうだが、

「武蔵小杉は駅の混雑や浸水被害など、ネガティブな報道もありましたが、自然も多く商業施設や医療施設が充実していて、都心へのアクセスが良い、非常にバランスのとれた街です。東京駅だけでなく、東海道新幹線も利用できる品川駅へ直通10分であることも魅力です」（同）

ただ、販売価格は先の2つより高くなることが予想される、と続ける。

「こちらはサウス棟の販売が既に始まっていて第1期の販売価格は、6818万円〜4億9898万円、最多価格帯が1億2900万円台です。坪単価は、600万円前後と推察されますが、階数などの住戸条件で価格差があり、1億未満で購入できる部屋もあります」（同）

少子高齢化が進むことで、将来的に日本の不動産需要は先細りしていくのではないか、という声もあるが、

「長寿社会だからこそ、もっと便利な暮らしがしたいというニーズは、高まっています。良好な都心アクセスと豊かなライフスタイルが叶えられるマンションは、これからも支持されるのではないでしょうか」（同）

デイリー新潮編集部