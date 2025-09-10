手堅かったテレ朝

夏ドラマが相次いで最終回を迎えている。面白い作品はあったものの、高視聴率と呼べるドラマはなかった。夏ドラマの総決算と秋ドラマのヒット予報をお届けしたい。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】

＊＊＊

【写真を見る】壇上の松本潤とイケメン家臣2人 “引き立て役”MCは大河にも出演のあの芸人が

テレビ朝日の3本の夏ドラマは手堅く視聴者を集めた。「誘拐の日」（火曜午後9時）、「大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜」（水曜午後9時）、「しあわせな結婚」（木曜午後9時）のことである。一方で他局には計算違いもあったようだ。

民放のプライム帯（午後7〜11時）の夏ドラマ計15本のうち10本を数字が高い順に並べる。なるべく実態を正確に表すため、8月第1週から同4週まで計4回の視聴率の平均値を使う。

松本潤（右）と相葉雅紀

数字が低いと思われる人もいるだろうが、プライム帯のPUT（その時間帯にテレビを観ていた人の割合）は年々落ちている。2024年までの2年間では1.8％も下がった。その分、動画やTVerを観る人が増えている。

なお、午後10時台のPUTは同9時台より2％前後低い。その分、ドラマの視聴率も下がる（ビデオリサーチ調べ、関東地区を基に算出、少数点2位以下は4捨5入）。

（1）TBS「日曜劇場 19番目のカルテ」（日曜午後9時）個人5.7％（世帯9.4％）

（2）テレビ朝日「大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜」個人4.6％（世帯8.4％）

（3）テレビ朝日「しあわせな結婚」個人3.6％（世帯6.4％）

（4）フジテレビ「明日はもっと、いい日になる」（月曜午後9時）個人3.1％（世帯5.3％）

（5）テレビ朝日「誘拐の日」個人3.0％（世帯5.5％）

（5）日本テレビ「放送局占拠」（土曜午後9時）個人3.0％（世帯5.0％）

（7）フジテレビ「最後の鑑定人」（水曜午後10時）個人2.8％（世帯5.2％）

（8）フジテレビ「愛の、がっこう。」（木曜午後10時）個人2.5％（世帯4.5％）

（8）TBS「DOPE 麻薬取締部特捜課」（金曜午後10時）個人2.5％（世帯4.3％）

（10）テレビ東京「能面検事」（金曜午後9時）個人2.4％（世帯5.0％）

（10）TBS「初恋DOGs」（火曜午後10時）個人2.4％（世帯4.3％）

医師の能力が高すぎた？

松本潤（42）主演の「19番目のカルテ」はトップだが、TBS側はもっと視聴率が得られると踏んでいたはず。日曜劇場の前作「キャスター」の全回平均の個人視聴率は8.7％（世帯14.2％）、前々作「御上先生」も同7.3％（世帯12.2％）なのだから。かなり下がった。

悪いドラマとは思わなかったものの、首を捻る部分はあった。第一に、松本が演じる徳重晃が、患者の病気や心情を次々と見抜いてしまうスーパー総合診療医だったことだ。

実際に医師によって大きな技術差のある外科医なら分かるが、それ以外でのスーパー医師の登場はドラマ全体のリアリティを損ねてしまう。無理が生じる。そのうえ徳重が患者の心の中に入り込むという演出があったから、彼をミラクルな存在にしてしまった。

一方、内科医・鹿山慶太役で出演した清水尋也容疑者（26）の麻薬取締法違反容疑での逮捕は、制作者側にも起用責任があるはず。共演者、スポンサーなどに迷惑が掛かり、ドラマのファンを落胆させたのだから、「本人以外に責任はない」では済まされない。

清水容疑者はどのようなコンプライアンスチェック（法令違反などの確認）を経て出演に至ったのか。あるいは何もしなかったのか。これを検証し、公表すべきだ。ドラマ界の今後のためにもなる。

日曜劇場の次回作は「ザ・ロイヤルファミリー」（10月12日）。人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語になる。主演は妻夫木聡（44）。佐藤浩市（64）らが共演する。

テレ朝は水曜午後9時台で10年ぶりとなる新刑事ドラマ「大追跡」を成功させた。今後、数年は安定した視聴率が見込めるドラマが生まれたわけだから、大きい。

大森南朋（53）が演じたワイルドな伊垣修二刑事と相葉雅紀（42）によるキャリア組・名波凛太郎刑事のコンビは愉快だった。

相葉はなぜか演技力が過小評価されがちだが、若手時代から巧みな人である。映画で好演した。2024年には「橋田賞」も獲った。下手だったら獲れない賞だ。この2人に青柳遥刑事役の松下奈緒（40）を加えた3人主演はうまくいった。

テレ朝は秋ドラマにも飛びきりの注目作がある。当代屈指の売れっ子である野木亜紀子氏（51）が脚本を書き、大泉洋（52）が主演する「ちょっとだけエスパー」（10月21日スタート、火曜9時）だ。宮崎あおい（39）が13年ぶりに民放連ドラに出演し、大泉のワケありの妻役を務める。

大泉は会社をクビになった元サラリーマンという設定。ようやく就職試験に通るが、社長から「君には今日から、ちょっとだけエスパーになって、世界を救ってもらいます」と命じられる。社宅では会社の用意した妻の宮崎が待っていた。斬新な設定だ。

月9の若者路線の見直し

児童相談所の日常を描いたフジの月9「明日はもっと、いい日になる」も支持を得た。親と子が抱える問題を真正面から捉えたのが良かったのだろう。

視聴者の年齢は高い。社会問題に高い関心を持つのは中高年以上の人に多いからだ。月9の前作「続・続・最後から二番目の恋」もそう。若い視聴者は少なかった。主演が小泉今日子（59）と中井貴一（63）のアラ還コンビで、シニアたちの物語なのだから、そうなるのは当たり前である。

次回の月9「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（10月スタート）も主演が沢口靖子（60）で、中高年以上が好みがちな刑事モノ。やはり視聴者の年齢は高くなるだろう。プロ集団のフジにもよく分かっているはずだ。

月9はF1（女性20〜34歳）層狙いを約40年続けてきた。それが転換期を迎えている。年齢の高い視聴者も獲りに行っている。不思議な話ではない。人口形態が変わって、F1層の数が少なくなった上、この層はテレビ離れが進んでいるとされるのだから。スポンサーは日用品販売のエステーなどだから、視聴者の年齢を上げても支障はない。

日テレの「放送局占拠」は一定の支持を得た。もっとも、占拠シリーズ第1弾「大病院占拠」（2023年）の全回平均個人は4.3％（世帯7.0％）。第2弾の「新空港占拠」（24年）も同4.5％（世帯7.6％）なので、かなりダウンした。メインターゲットである若者の視聴率も突出して高いわけでもない。

このドラマの第1弾、2弾は「つまらない」「くだらない」などと批判された。ゲームをそのまま物語化したような全く新しいタイプのドラマで、中高年以上の視聴者は眼中にないような内容だったからだ。

今回の第3弾「放送局占拠」は批判をほとんど聞かなかった。だが、その代わりに勢いが落ちている。

毎回、占拠する建物を変え、ほかにも新たな趣向を懲らしているが、基本のフォーマットは同じなのだから、いずれは耐用年数が過ぎる。視聴率低下はやむを得ない。

日テレの秋ドラマは「ぼくたちん家」（10月12日スタート、午後10時半）など。このドラマの主演は及川光博（55）で動植物園に勤務する男に扮する。同性愛者であり、手越祐也（37）が演じる中学教師に恋をする。この教師も同性愛者だ。

さらに白鳥玉季（15）が扮する中学3年生が及川に対し「3000万円で親になってほしい」と言い出す。家族や愛情の形を従来とは違った表現方法で描くようだ。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

デイリー新潮編集部