手塚理美、俳優の次男と“親子プチ旅行” 思い出ショット公開「イケメンの息子さん」「お茶目な母子」「楽しそう」 元夫は真田広之
俳優の手塚理美（64）が8日、自身のインスタグラムを更新。俳優の次男・手塚日南人（ひなと／30）との“プチ旅行”の様子を公開し、仲むつまじい親子ショットが話題を呼んでいる。
【写真】「イケメンの息子さん」「楽しそう」ビールグラスを手に笑みを浮かべる次男・日南人 ※2枚目
手塚は「サッポロビール博物館 次男とのプチ旅行 もしくは、一泊二日の弾丸旅行」と切り出し、北海道・札幌の名所を訪れたことを報告。「有料試飲も出来て、やっぱりご当地サッポロクラシックは美味でございました」「ビールちゃんの中に入っての溺れる感じでパチリ」とユーモアたっぷりにつづり、展示ブースでのコミカルなポーズや、ビールを手にしたショットを多数披露した。
また「麦酒の歴史にも触れられてお勉強にもなりました」と感想を寄せ、「札幌に行かれた際には是非足を運んでみて下さいませね！」とファンに向けておすすめ。最後には「この後に、今回の旅のメインの目的地の、、、鮨いちいさんへ、、、楽しい札幌の夜と相成りました」とつづり、札幌旅行を満喫した様子を伝えた。
コメント欄には「イケメンの息子さん」「お茶目な母子」「楽しそうですね。息子さんとの旅行…羨ましいです」「息子さんとデートなんて素敵すぎます」「弾丸旅行と言ってもすごく充実していますね」など温かな声が寄せられている。
手塚は1990年に俳優の真田広之（64）と結婚するも、7年後に離婚。2人の間には、長男、次男・日南人が誕生している。
